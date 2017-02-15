بالفيديو.. سائق أوبر يتنصت على راكب ويسرقه بحيلة ماكرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

روى مصري يُدعى “عمرو أشرف” قصة سرقته على يد أحد سائقي شركة (أوبر)، موضحًا أنه ركب مع أحد السائقين الذي استغل مكالمة الراكب مع محاسب الشركة، وانتحل شخصية الوسيط، لسرقة مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه مصري، وفقًا لما نشره الراكب من صور ومقطع فيديو يوضح السارق.

وأشار إلى أنه ركب مع سائق (أوبر) وجاءته مكالمة من أحد المطاعم تعمل معه شركته، واتفق مع المطعم على أن يرسل شخصًا لأخذ مبلغ مالي من المطعم، وأخبر الشخص في مكالمة تليفونية أخرى ما يفعله عند الوصول للمطعم لاستلام المال، ليفاجأ بأن سائق (أوبر) الذي استمع للمكالمة ذهب إلى المطعم وأخذ المال وفر هاربًا.

وقال الراكب إن الشركة (أوبر) ترفض إعطاءه أي بيانات عن السائق بدعوى الخصوصية.