بالفيديو ..لاعب كمال اجسام يعتدي على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..لاعب كمال اجسام يعتدي على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء لاعب كمال أجسام بالضرب على اللجنة التحكيمية بعد إعلان النتائج في بطولة دولية.
وأبان مقطع الفيديو اللاعب وهو يعتدي بالضرب على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج، في البطولة الدولية لكمال الأجسام باليونان.
و حاول الحضور التدخل ومنعه لكنه سارع بضرب الأعضاء، ولكم أحدهم ليسقطه أرضاً وهو يطلق الشتائم.
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه ينه لقي له كف لذكره
متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه
ياهو صطرالرجال كف خخخخخخ
فاقده عز أبوها[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 شهور
كأنه ديزل،،،،
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت يمر على حكام الدوري السعودي
ويأخذ عندهم كم يوم
حتى يعبدون الله على بصيرة 😀😀
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
حليلاه لو نى عنده بس
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
وين الروح الرياضية
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه
Ahmed[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 شهور
هذا كأنه الممثل الامريكي ارنولدشوازنجر