 بالفيديو ..لاعب كمال اجسام يعتدي على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو ..لاعب كمال اجسام يعتدي على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج

بالفيديو ..لاعب كمال اجسام يعتدي على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج
اثينا(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء لاعب كمال أجسام بالضرب على اللجنة التحكيمية بعد إعلان النتائج في بطولة دولية.

وأبان مقطع الفيديو اللاعب وهو يعتدي بالضرب على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج، في البطولة الدولية لكمال الأجسام باليونان.

و حاول الحضور التدخل ومنعه لكنه سارع بضرب الأعضاء، ولكم أحدهم ليسقطه أرضاً وهو يطلق الشتائم.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههه ينه لقي له كف لذكره

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه
ياهو صطرالرجال كف خخخخخخ

[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور

ياليت يمر على حكام الدوري السعودي
ويأخذ عندهم كم يوم

حتى يعبدون الله على بصيرة 😀😀

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور

حليلاه لو نى عنده بس

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 شهور

هذا كأنه الممثل الامريكي ارنولدشوازنجر