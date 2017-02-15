إعلان لتعليم صبيا يستفز الخريجين والخريجات - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أثار إعلان لتعليم محافظة العيدابي التابع لتعليم صبيا، يطلب فيه معلمين ومعلمات للعمل كمعلمات متطوعات دون مقابل، حالة من الجدل والغضب، وأصفين إياه بالمستفز.

وحول الإعلان قال الناطق الإعلامي لتعليم صبيا علي خواجي، إن إعلان تعليم العيدابي عن حاجته لتوظيف معلمات متطوعات دون مقابل ودون الالتزام بتعيينهن مستقبلاً، لحاجة المكتب لسد النقص في المعلمات بمدارسه، ولمساعدة الخريجات لشغل أوقات فراغهن، ومنحهن شهادات خبرة، فيما وصف عدد من الخريجات الإعلان بالمستفز.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أعلن مؤخراً، عن فائض في أعداد المعلمين والمعلمات في المملكة، مؤكداً أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة شاملة لكليات التربية.