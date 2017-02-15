إعلان لتعليم صبيا يستفز الخريجين والخريجات - صحيفة صدى الالكترونية

إعلان لتعليم صبيا يستفز الخريجين والخريجات
أثار إعلان لتعليم محافظة العيدابي التابع لتعليم صبيا، يطلب فيه معلمين ومعلمات للعمل كمعلمات متطوعات دون مقابل، حالة من الجدل والغضب، وأصفين إياه بالمستفز.
وحول الإعلان قال الناطق الإعلامي لتعليم صبيا علي خواجي، إن إعلان تعليم العيدابي عن حاجته لتوظيف معلمات متطوعات دون مقابل ودون الالتزام بتعيينهن مستقبلاً، لحاجة المكتب لسد النقص في المعلمات بمدارسه، ولمساعدة الخريجات لشغل أوقات فراغهن، ومنحهن شهادات خبرة، فيما وصف عدد من الخريجات الإعلان بالمستفز.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أعلن مؤخراً، عن فائض في أعداد المعلمين والمعلمات في المملكة، مؤكداً أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة شاملة لكليات التربية.
إحساس بشر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
أستحو على دمكم إنتو في السعودية
الصالح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو اخر زمان التعليم من جرف الى دحدرية حسب امثال الاولين اصبح الشاب والفتاة نادمون على السنوات التي ضاعت من اعمارهم
الصالح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو اخر زمان التعليم من جرف الى دحديرة حسب امثال الاولين اصبح الشاب والفتاة نادمون على السنوات التي ضاعت من اعمارهم