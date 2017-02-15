الصندوق العقاري يرفع عدد القروض في أولى دفعاته لـ 7700 قرض - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

يعلن صندوق التنمية العقارية بعد قليل الدفعة الأولى من المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج؛ التي أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، العزم على تخصيصها على دفعات شهرية عام 2017 الجاري.

وأوضحت مصادر أن الصندوق رفع عدد القروض في الدفعة الأولى لعام 2017 التي تعلن ظهر اليوم، إلى نحو 7700 قرض تمويلي، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية.

وأضافت أن الدفعة ستشمل نحو 15 ألف منتج، تشمل تسليم منتجات سكنية (وحدات – أراض)، وتخصيص وحدات سكنية، وقروض تمويلية من صندوق التنمية العقارية.