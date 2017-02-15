اصغر أم بريطانية تنجب من شقيقها وعمرها 12 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اكتشفت تيريزا ميدلتون الآن أنها حامل في طفلها الثاني من خطيبها دارين يونغ، وكانت قد أنجبت في سن الثانية عشرة، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شقيقها، لتصبح أصغر أم بريطانية.

وتخلت ميدلتون البالغة من العمر 23 عاما عن طفلها الأول، قبل عشر سنوات بعد أن تبين لها أن والد الطفل شقيقها، حيث بعد أن فقدت وعيها تبين في وقت لاحق أنها حامل، لكنها تعرضت للإجهاض.

واكدت ميدلتون التي تعيش في اسكتلندا: أريد فقط أن تكون الأمور مثالية هذه المرة، لقد صرخت عندما شاهدت اثنين من الخطوط الإيجابية التي تؤكد الحمل.