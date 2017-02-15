قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين شرق قلقيلية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، طفلاً وثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد مصدر أمني في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت الطفل نضال منصور والشبان حامد جمال أبو هنية وزيد علي عدوان وفراس محمود شحادة .

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.