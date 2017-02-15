مصري يرحب بممارسة شقيقته الجنس مع رجل غريب لسبب مثير - صحيفة صدى الالكترونية

مصري يرحب بممارسة شقيقته الجنس مع رجل غريب لسبب مثير
قضت محكمة الجنح بمحافظة السويس في مصر بحبس مصرية وشقيقها 3 سنوات بعد أن اتفقا على سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية بقرابة 200 ألف جنيه من شقة سكنية، بعد أن أخبرت المتهمة شقيقها بقضائها ليلة مع صاحب الشقة.
تعود احداث الواقعة الواقعة قيام شخص باستدارج سيدة في بداية العقد الرابع من العمر لممارسة الجنس معها داخل شقته مستغلاً غياب زوجته وأولاده عن الشقة ليقضى ليلة جنسية بعد موافقتها.
استطاعت السيدةأثناء ممارسة الجنس أن تحصل على معلومات بشأن وجود مبلغ مالي ومشغولات ذهبية تقدر بقرابة 200 ألف جنيه مخبأة داخل الشقة وتنجح في معرفة مكانها لتفكر فيما بعد في كيفية التسلل للشقة لسرقتها في غياب صاحبها وقبل قدوم زوجته وأولاده.
وأبلغت المتهمة شقيقها المتهم بقضائها ليلة مع صاحب الشقة في اليوم التالي وأقنعته بمساعدتها في سرقة الأموال، وهو ما استجاب له شقيقها بدلاً من تعنيفها أو معاقبتها على ممارسة الرذيلة.
ورحب شقيق المتهمة بفكرة شقيقته لسرقة الشقة، إذ تأكدت من وجود صاحب الشقة خارجها ودخلت الشقة واصطحبت شقيقها وقاما بسرقة الأموال والمجوهرات.
واتخذ صاحب الشقة الإجراءات القانونية التي كشفت خيانته لزوجته في غيابها، حتى صدر الحكم السابق على المتهمة وشقيقها.
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور
جمعت بين الزنا والسرقة
الحمدلله الذي عافانا
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انتهت من كارثة ونزلت في مصيبة
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W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
معندهم مشكله في مصر
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16166 ] نشر منذ 3 شهور
أوسخ من كده مفيش😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 3 شهور
دياثة وعهرر
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذبالله من حقارة بعض النفوس عهر ودياثة وسرقة وكل البلاوي متجمعة فيهم
الله لايبلانا مابلاهم
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
..
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله .
لا تعليييييييييييق
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم إن نسألك الستر والعفو والعافية ..
عمار يا أم الدنيا
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
دامها خاربه خلها تخربها
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3335 ] نشر منذ 3 شهور
خنزير🐷