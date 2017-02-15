مصري يرحب بممارسة شقيقته الجنس مع رجل غريب لسبب مثير - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة الجنح بمحافظة السويس في مصر بحبس مصرية وشقيقها 3 سنوات بعد أن اتفقا على سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية بقرابة 200 ألف جنيه من شقة سكنية، بعد أن أخبرت المتهمة شقيقها بقضائها ليلة مع صاحب الشقة.

تعود احداث الواقعة الواقعة قيام شخص باستدارج سيدة في بداية العقد الرابع من العمر لممارسة الجنس معها داخل شقته مستغلاً غياب زوجته وأولاده عن الشقة ليقضى ليلة جنسية بعد موافقتها.

استطاعت السيدةأثناء ممارسة الجنس أن تحصل على معلومات بشأن وجود مبلغ مالي ومشغولات ذهبية تقدر بقرابة 200 ألف جنيه مخبأة داخل الشقة وتنجح في معرفة مكانها لتفكر فيما بعد في كيفية التسلل للشقة لسرقتها في غياب صاحبها وقبل قدوم زوجته وأولاده.

وأبلغت المتهمة شقيقها المتهم بقضائها ليلة مع صاحب الشقة في اليوم التالي وأقنعته بمساعدتها في سرقة الأموال، وهو ما استجاب له شقيقها بدلاً من تعنيفها أو معاقبتها على ممارسة الرذيلة.

ورحب شقيق المتهمة بفكرة شقيقته لسرقة الشقة، إذ تأكدت من وجود صاحب الشقة خارجها ودخلت الشقة واصطحبت شقيقها وقاما بسرقة الأموال والمجوهرات.

واتخذ صاحب الشقة الإجراءات القانونية التي كشفت خيانته لزوجته في غيابها، حتى صدر الحكم السابق على المتهمة وشقيقها.