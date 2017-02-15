حملة «طلق زوجتك» تشعل الشارع الأردني.. والإفتاء: اتقوا الله - صحيفة صدى الالكترونية

حملة «طلق زوجتك» تشعل الشارع الأردني.. والإفتاء: اتقوا الله
حذرت دائرة الإفتاء العام في الأردن، من خلال بيان لها من حملة ” طلق مرتك. “والتي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق حملات المقاطعة في الشارع الأردني.
واوضحت دائرة الإفتاء العام إن ما يشاع عند بعض الناس من حملة تخص الطلاق، ليست سوى استهتارا واستهزاء بالأسرة والمرأة، ما يخالف مقاصد الإسلام.
وتضمن نص البيان :الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وسنة الأنبياء والأولياء، تستحق الشكر والامتنان، لا الجحود والنكران؛ إذ هو المكون الأول للأسرة الصالحة، واللبنة الأساسية في صلاح المجتمعات وتمام نسيجها.
واضاف البيان :تنبه دائرة الإفتاء العام إلى أن ما يشاع عند بعض الناس من حملة تخص الطلاق، ليست سوى استهتارا واستهزاء بالأسرة والمرأة، وهذا أمر مخالف لمقاصد الإسلام التي جاءت بصيانة الأسرة وحمايتها عن كل عبث وطيش.
واكد البيان أن “مثل هذه الحملة ليس لها مقصد حضاري يصب في مصالح العباد سوى العبث برابط الزواج الوثيق، وإشغال الناس عن قضاياهم المهمة التي تتمثل في البناء والتنمية والعلم والعمل
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
عالم فاضيه
متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
من العار ان نهنئ بالعيش السعيد وجيراننا يعانون ويلات الجوع ونقص في المتطلبات
الاردن بلد جميل عاداتنا قريبه من عاداتهم من اهل السنة والجماعه عدد سكانهم لا يتجاوز 6 ملاين
مدري والله[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
متفاءل خير
بارك الله بك والنعم فيك وباصلك يا اصيل والنعم ب نشاما الاردن
كوني طالب ادرس في الارن
من اسبوع كان في حملت قفل جوالك ….من الساعه ٥ لين الساعه ١٠ واظطرت الشركات الاتصال ل تخفيض النت
قبل اسبوعين كان في حمله صف سيارتك ….يوم بعد يوم …واستخدام المواصلات ..واظطرت الحكومه لالغاء ارتفاع البنزين ٧قروش
بعيد الحب استهزاء ب يوم الحب كانت الحمله طلق زوجتك …لالهاء الزوجه عن طلبها بطقوس الحب والخرابيط
بصراحه مجتمع راقي حتى بمظاهراته
دام عزك يا سلمان دام عزك يالاردن
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16166 ] نشر منذ 3 شهور
مساكين الحريم كل شي….فروسهم..
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
والله من نقص العقول عاد الزواج ميثاق غليظ واللي ماهو كفو زواج يترك بنات الناس ببيوتهم عند اهلهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14734 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله. العقل نعمه والله يستر لاتصير الحمله عندهم والتطبيق عندناض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14734 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله. العقل نعمه والله يستر لاتصير الحمله عندهم والتطبيق عندنا
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
انا مع الحملة اذا المراه سبب المشاكل وطويلة اللسان ومن هوايتها اسناب وحفلات وغير مهتمه بنفسها وفي بيتها يجب تطليقها وتعيش باقي عمرها معنسه
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
من الفضاوه