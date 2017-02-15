أردنية دعت خطيبها للذهاب إلى شقة في عيد الحب فاصطدم من هول المفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

أردنية دعت خطيبها للذهاب إلى شقة في عيد الحب فاصطدم من هول المفاجأة
قامت فتاة أردنية بتقديم لخطيبها الثلاثيني هدية مميزة بمناسبة عيد الحب، وهي عبارة عن مفتاح شقة تعبيرًا منها عن مدى حبها له.
وقال الشاب الأردنيالذي لم يتحمل حجم الصدمة والفرح بتلقيه الهدية المميزة : كدت أن أضرب نفسي من الصدمة، مضيفًا أنه لم يصدق خطيبته في البداية معتقدًا أنها تمازحه، إلا أنها دعته للذهاب للشقة، وكانت صدمته أكبر عندما رأى الشقة بأم عينيهّ
وقد تقدم الشاب الأردني لخطبة الفتاة التي اختارها قلبه قبل بضعة أشهر، بحسب وسائل إعلام محلية.
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
ياحظه
والله ياليت أحد يزوجني اخته ولا وحده تقولي تقدم لي وانا بوافق
بمهمر متواضع ياسلاممممممممممممم
مافيه وحده تتزوجنيبمهر حلو وزواج متواضع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يتواصل معاي
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
أمس فيه كويتي خدع حبيبته في الفلنتايم وجابها للشقه ، واليوم اردنيه تضرب
انواع الوفاء مع حبيبها
فضحتونا يالخليجيين عند العربان الثانيه ، كل تفكيركم جنسي ولا عندكم رومنسيه
ولا تعرفون للحب ولاتدرون من وين تجونه ، صحراويين مثل الشوك اللي ينبت فالبر
يازقنكم يالشوام والاردنيين زقناه
كلكم رومنسيه وحنان وتدليل للمرأه وآخر شي تفكرون فيه هو الجنس ، اما حنّا مانفكر
الا من المحزم وتحت ، وأول مايجيبون سيره للبنت مايطمر برأسك الا صورة خلفيتها الثقافيه
وهل هي كبيره والا لا ؟ واللي يسمع كلامكم بالمجالس يقول ذولاء معهم أسلحة دمار شامل
وبالحقيقه مايتعدى حجمه حجم حجر الريموت
قطيعه يالخليجيين 😤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
طيب حلو
متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
برق اخذك الحماس لكل قاعدة شواذ والاخبار اللي تقراها ما تستند عليها وتحكم
من كان قريب من الله بصلاته وعبادته اكيد تلاقي بيته حب وسعاده
اما حجر الريموت هذا ينام ببيته ولا يتهور بس فيه ناس تعجبك ريموت كامل
العنيزاوي[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 3 شهور
تلاقيها ماتنبلع تبي يتمسك بها اكثر عادي اي واحد تعطيه مفتاح لاكن هل وضعة الشقه باسمه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16181 ] نشر منذ 3 شهور
والله البنت أذا حبت…..تحب من قلب..
وتعطيك كل شي..
حتى لو تبي روحها..
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13320 ] نشر منذ 3 شهور
كان يبي يضرب نفسة من الصدمة هههههههه بكرة عند اول هوشة تكرشك من الشقة تقول انا جبتها لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقو ,,استوعبها زين
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
والله هو حب ومشاعر وما قصرت معه وهو حب يتزوجها اما اللي يقول بكرة تكرشة من الشقة اذا صارت مشاكل بالنهاية الشقة شقتها وترجع وهو أكيد بيصير رجال ويعرف هالشيء بس هالحين خلونا بالحب مبروك ويجعل أيامهم سعادة 😍🌹💐❤️❤️❤️💘💘
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
والله هو حب ومشاعر وما قصرت معه وهو حب يتزوجها اما اللي يقول بكرة تكرشة من الشقة اذا صارت مشاكل بالنهاية الشقة شقتها وترجع وهو أكيد بيصير رجال ويعرف هالشيء بس هالحين خلونا بالحب مبروك ويجعل أيامهم سعادة 😍🌹💐❤️❤️❤️💘💘
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16181 ] نشر منذ 3 شهور
نوال أنتي شكل حبك عنيييييييف….
أنا والله أتكلم من تجربة…
وكل شي أهديت أيااااه
بأسمي….
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
دايم البنات يعطون كل اللي عندهم بحب ❤️
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13320 ] نشر منذ 3 شهور
لاياالقرني مو قصة عنيف لكن انا قناعتي الرجل الحقيقي مايقبل يعيش في ظل المرة وهي اللي تجيب له هذا اللي جابت له البيت وش فرق عن اللي زوجتة تصرف عليه كلهم نفس الشي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16181 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ماأتكلم عن الي زوجتة تصرف علية
هذا عاد له كلام ثاني…
لكن أتكلم عن الهدايا….
وأقولها بصراحة
الي أعرفه أن الولد هو الي يتخرفن وبكب الفلوس والهدايا على البنت…
لكن الحين صار العكس
البنات تخرفن…
وكل يوم نسمع شخص أبتز بنت علشان تعطيه دراهم
لأنها معودته من أول..ثم قطعت عنه🤗🤗🤗
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13320 ] نشر منذ 3 شهور
الهدايا بين الزوجين شي حلو مااحد يقول عنها شي لكن التعليق على الحالة اللي بالخبر تعطية البيت اللي بيتزوجون ويسكنون فيه بتكون كاسرة عينة طول الوقت هي عطتة البيت مثلها مثل اللي تصرف عليه هذا قصدي و مو كل الرجال تقبل هالوضع بخصوص الخرفان والنعجات عساهم بحريقة الله لايردهم وش ماصار لهم يستاهلون 🙃
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4197 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقهم ويسعدهم