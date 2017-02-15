أردنية دعت خطيبها للذهاب إلى شقة في عيد الحب فاصطدم من هول المفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قامت فتاة أردنية بتقديم لخطيبها الثلاثيني هدية مميزة بمناسبة عيد الحب، وهي عبارة عن مفتاح شقة تعبيرًا منها عن مدى حبها له.

وقال الشاب الأردنيالذي لم يتحمل حجم الصدمة والفرح بتلقيه الهدية المميزة : كدت أن أضرب نفسي من الصدمة، مضيفًا أنه لم يصدق خطيبته في البداية معتقدًا أنها تمازحه، إلا أنها دعته للذهاب للشقة، وكانت صدمته أكبر عندما رأى الشقة بأم عينيهّ

وقد تقدم الشاب الأردني لخطبة الفتاة التي اختارها قلبه قبل بضعة أشهر، بحسب وسائل إعلام محلية.