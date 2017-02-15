مواطن يدعي مرض زوجته من أجل الزواج بأجنبية.. والمحكمة توبخه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة ينبع بتوبيخ مواطن، يعمل مدرسًا، لقيامه بتزوير تقرير طبي يدعي فيه إصابة زوجته بمرض مزمن ، وذلك للحصول على موافقة الجهات المختصَّة لزواجه من أجنبية في الخارج ؟

وقال مصدر قصائي أن المواطن (متزوج من سعوديتين) ادعى أن زوجته الأولى مصابة بأمراض مزمنة، ومتعددة، ولكنه تم اكتشاف كذب ادعائه في التقرير الطبي المزور الذي قدمه مشيرًا إلى أن المواطن أفاد أنه لم يكن يستطيع أن يتزوج بسعودية، لظروف خاصة به، وأنه تقدم إلى وزارة الداخليَّة لطلب الإذن له بالزواج من أجنبية لاحتياجه إلى الزواج بزوجة ثالثة.

وأضاف أن المواطن قال في اعترافاته أيضا:أنه ذهب ا إلى الرياض، واتفق مع معقب لمتابعة الأمر، وأخبره أنه يلزم للموافقة وجود ما يثبت أن زوجته تعاني من مرض، أو تمر بظروف صحية فأخبره أنَها فعلاً تعاني من بعض الأمراض، فقال له إنه وضع ورقة تفيد بذلك” مضيفا أنه لم يكن يعلم بمحتوى الورقة التي أعطاها له المعقب، معقبًا: “لو علمت أن القضية قضية تزوير لما وافقت على فعله”.

وطالب المواطن الخمسيني من المحكمة الرفق في الحكم عليه قائلًا: “أنا رجل ذو عيال، وأعول أطفالاً وبنات تجاوز عددهم العشرة أشخاص، وأنا معلِّم، ودخلي محدود، وأخشى أن أفقدَ وظيفتي، وتضيع أسرتي الكبيرة” ما دفع المحكمة إلى الاكتفاء بتوبيخه.