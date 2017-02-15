مواطن يدعي مرض زوجته من أجل الزواج بأجنبية.. والمحكمة توبخه - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يدعي مرض زوجته من أجل الزواج بأجنبية.. والمحكمة توبخه
قضت محكمة ينبع بتوبيخ مواطن، يعمل مدرسًا، لقيامه بتزوير تقرير طبي يدعي فيه إصابة زوجته بمرض مزمن ، وذلك للحصول على موافقة الجهات المختصَّة لزواجه من أجنبية في الخارج ؟
وقال مصدر قصائي أن المواطن (متزوج من سعوديتين) ادعى أن زوجته الأولى مصابة بأمراض مزمنة، ومتعددة، ولكنه تم اكتشاف كذب ادعائه في التقرير الطبي المزور الذي قدمه مشيرًا إلى أن المواطن أفاد أنه لم يكن يستطيع أن يتزوج بسعودية، لظروف خاصة به، وأنه تقدم إلى وزارة الداخليَّة لطلب الإذن له بالزواج من أجنبية لاحتياجه إلى الزواج بزوجة ثالثة.
وأضاف أن المواطن قال في اعترافاته أيضا:أنه ذهب ا إلى الرياض، واتفق مع معقب لمتابعة الأمر، وأخبره أنه يلزم للموافقة وجود ما يثبت أن زوجته تعاني من مرض، أو تمر بظروف صحية فأخبره أنَها فعلاً تعاني من بعض الأمراض، فقال له إنه وضع ورقة تفيد بذلك” مضيفا أنه لم يكن يعلم بمحتوى الورقة التي أعطاها له المعقب، معقبًا: “لو علمت أن القضية قضية تزوير لما وافقت على فعله”.
وطالب المواطن الخمسيني من المحكمة الرفق في الحكم عليه قائلًا: “أنا رجل ذو عيال، وأعول أطفالاً وبنات تجاوز عددهم العشرة أشخاص، وأنا معلِّم، ودخلي محدود، وأخشى أن أفقدَ وظيفتي، وتضيع أسرتي الكبيرة” ما دفع المحكمة إلى الاكتفاء بتوبيخه.
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
ايوه اللحين دخلي محدود وأبو بنات وعندي أسره كلام كثير يارجل تسوق أمها لأكن ماشي ماضبطة معاك
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
يعمل مدرسا والله كبيره مااقول الا هذا مايصلح لتعليم وياخوي الشرع اربع والبنات اكثر من قواطي البيبسي يكرمن بناتنا عن القواطي بناتنا طيبات وحبيبات وامهات تعد جيل جديد ونفخر بهن وبكل شرف.
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
عندك زوجتين وعيال وحالتك حاله معلم ودخل محدود وتبي تزوج الثالثة مالت عليك ياشايب
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
slman[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 شهور
لعله وجد صعوبات بالموافقه بالزواج من زوجه ثالثه من سعوديه فلجا بأن يتزوج با اجنبيه لانه قليل و نادر من توافق عندنا على رجل معدد . والمفترض في هذه الحاله يساعدوه بالحصول على تصريح بالزواج من اجنبيه لا سيما وان عمره في الخمسينات عاقل وفاهم فمثل هذا المفترض يسهلون له التصريح ويعطوه الموافقه ويعتبر من الحالات الاستثنائيه .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
تقول دخلك محدود وتبي اكثر من زوجتين كيف تبي تنفق على العشرة والزوجتين اللي عندك وبعدين صدق انك خاين العشرة زوجتك ام عيالك صابرة عليك وعلى دخلك المحدود وضرتها بعد وتقول عنها مريضة وفيها فيها وتزور تقرير طبي عشان تظلم هالضعيفة المسكينة حسبي الله عليك من ظالم زوجتين وغيرك ماهو لاقي وحدة وترفس النعمة برجليك لكن لانها مسلمة خايفة ربها مطيعة لوالديها ربي كشف ظلمك وكيدك ضدها اعوذ بالله التعدد شرع الله بس ماهو بالظلم هذا وتزوير بعد صدق نقص عقول الله لا يبلانا
منصف[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
الاصل في الزواج الحل والافضل ان الزواج من اجنبيه يترك حسب رغبة الشخص المتقدم ولكن يؤخذ علية تعهد بحفظ حقوق الزوجة وعدم التفريط فيها لانها اجنبيه وعلية دفع مبلغ كتأمين لحفض حقوقها لعدة سنوات حتى يثبت اهليتة وسلامة سلوكة وسلوك الزوجة.
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
يا مأمن الرجال
يا مأمن الميه ف الغربال
تامه[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16151 ] نشر منذ 3 شهور
أبوسروال وفنيلة
مايخلي النذاااااله😂😂😂😂😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
خلوه وشتبون فيه اصلاً المفروض الي عمره فوق ٤٠ سنه وعزوبي ويبي يعرس من برا تتركونه ولا تعقدونها عليه
وثاني شي لو هذا الي مزور يبي يتزوج الثالثه والربعة من برا وش لكم دخل فيه ماخذ من فلوس الحكومة معونه ولا دعم عشان تمنعونه
الله المستعان بس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7394 ] نشر منذ 3 شهور
شعب نسونجي مهوووووسسس .. 😅😅😄
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14725 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه الكذب حبله قصير دامك اب لعشره وبالخمسينيات وعندك زوجتين بعد ويدوب تصرف عليهم ليه ها اللف والدوران احمدو ربكم على اللي عندكم وبلاها مراهقه متأخره😂😊
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13315 ] نشر منذ 3 شهور
يوم انك ابو عيلة وعندك زوجتين ودخلك محدود ليه ماتنثبر منين بتصرف على الزوجة الثالثة
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعين على بعض الرجال يشكى حاله وضروفه. ويبى يتزوج طيب لو رااح تزوج وجاب الاجنبيه وقالت له طلق حريمك وشرد عيالك وانا اشتري لى بيت وجيب اهلى عندي معروفه حركات الاجنبيه
ا فالاخر تخليه على الحديده ولا مديون كمان وتجيه جلطه ويرمي فالمستشفى والا بغرفه فالبيت ولا احد داري عنه
معروفه حركات الاجنبيه تدخل بمهر بسيط وبدون كلفه لانها راسمه على المدي البعيد
حسبي الله عليكم من شياب ولسه فيكم نفس زواج
وقعت فى شر اعمالك ليتك انجلدت ورفضو اهلك تقبلك مره ثانيه
بس الحرمه السعوديه اصيله وصباره لو الرجل مريض تقوم به بس لو هى مريضه يروح يدور غيرها
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه الحين كل من يعرفه يعرف انو مزور ودجال ههههه هذي لوحدها اكبر من اي عقاب
ابوعمر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الشرع حلل له اربع وبما ان دخله محدود الاجنبية افضل خيار له لقلة المهر وتكاليف الزفاف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10366 ] نشر منذ 3 شهور
هذا اهبل يقدر يتزوج مسيار ولا يحتاج لموافقه المحكمه