سيدة تقتل ضرتها في مشاجرة بالرياض.. والمحكمة تلزمها بدفع الدية - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تقتل ضرتها في مشاجرة بالرياض.. والمحكمة تلزمها بدفع الدية
قضت المحكمة الجزائية في الرياض بإلزام امرأة ثلاثينية بدفع دية القتل شبه العمد لضرتها وذلك بعد عدم ثبوت تهمة القتل العمد عليها حيث طلب قاضي المحكمة من المتهمة حلف اليمين بأنها لم تقم بخنق المجني عليها بغرض قتلها فوافقت، فحكم برد دعوى القصاص، واكتفى بأن تدفع المدعى عليها للورثة دية القتل شبه العمد فيما اعترض أهل القتيلة على الحكم الابتدائي بدفع المدعى عليها للدية، مؤكدين أنهم سيواصلوا الاستئناف.
وسردت المتهمة أمام القاضي تفاصيل الواقعة قائلة : “في أحد الأيام طلب منها زوجها مرافقته مع زوجته الثانية إلى حديقة عامة، وبعد رجوعهم عند صلاة المغرب إلى بيت المجني عليها، سألتها ضرتها عن سبب بكاء ابنتها الدائم، فأوضحت لها أن الابنة تحتاج إلى أبيها” مضيفة أن رد المجني عليها كان مستفزًا ودفعها للعراك معها، موضحة: “قالت لي فهمي أبنائك أن أبيهم لم يعد كما كان، وأنه أصبح يقضي معظم أوقاته مع زوجته الثانية” وتابعت: “كلماتها أثارت غيرتي، وتشابكنا حتى سقطت المجني عليها وارتطم رأسها بالأرض وخلال العراك وضعت شالا كانت ترتديه المجني عليها على فمها حتى فارقت الحياة، ولكني لم أكن أقصد بذلك موتها”، وفقًا لـ “الوطن”.
وفي سيق متصل، كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت بالقتل، إذ ظهر عدد من الخدوش على وجهها نتيجة غرز أظافر المدعى عليها خلال العراك بينهما، بالإضافة إلى وجود رضوض في كلا الفخذين وعلى جانبي العنق ونفت المتهمة عن نفسها تهمة القتل العمد، مؤكدة أن التهمة لا تساندها قرينة، وأن الواقعة ضرب أفضى إلى موت، وهو قتل شبه عمد وليس عمدا.
جاسم.[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
تتهاوشن قدام زوجكن وين الاحترام ..
نسال الله العفو والعافيه انا لله وانا اليه راجعون.
مسافر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
ايس في كلام فلم هندي ذا عمد وماعمد بذمة الشرع هو ادرى
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
الحربي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
لهو رجل كان على طول حكم عليه بالقصاص لكن الله المستعان هذا لزمان عجيب
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
واضح القتل متعمد بلا لف ودوران
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
عمد والا بدون عمد ، القاتل يقتل بلا لف ودوران .
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا احكام غريبه ومزاجيه اذا ارادو مخرج من الحكم استخرجو اعذار اي قاتل بعد القتل يقول لم اكن اقصد كلام معروف تضرب ضرتها وتتمنا موتها وتضع الشال على رقبتها وتخنقها والتقرير الطبي يقول سبب الوفاه قتل ويخرج القاضي بحكم الديه فقط فعلا محاكم غريبه تجد قضيه بسيطه حكمها قوي والعكس قضيه كبيره حكمها مخفف القضاء يريد متابعه وتصحيح وعدم تركه للمزاجيه وضياع حقوق المسلمين
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
يعني هم تهاوشوا قدام الزوج وهو ما سوا شيء ونعم الزوج والله 🤔🤔🤔
على العموم قدر الله وما شاء فعل والله يعينها على دفع الدية والزوج بعد المفروض يدفع دية لانه مقصر معهم اثناء المشاجرة واللي ماهو قد التعدد يكتفي بوحدة وبس الله المستعان
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 3 شهور
الهم لك الحمد ..
اسألوا الله الثبات ………..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16151 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم الزوجة الميته…
وبما أنه ثبت أن القتل كان بدون قصد…
فيلزمها الدية
والحي يقوم بالميت…
تامه[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
وحليلها مب زين عندها عيال تكفي الديه😁
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
امر غريب
اول شي هوشه
وثاني شي خانقاها لين ماتت
ويقولون ماهو عمد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان الله يرحمها💔والله زوجهن سبب كل مصار الله يهديه لو فيه عدل مكان صار اللي صار كلام المتوفيه الله يرحمها بالخبر لحاله مستفز و اللي يبي التعدد يخاف الله في حريمه وعياله ويحاول قدر المستطاع العدل لو بجزء بسيط لان غيره المرأه صعبه وممكن تطلع عن طورها وتندم بعدها مثل ها الحال موت قدام اعيون زوجهن الله يعينهم ولا يبلانا
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
خللي الخروف الحقير مبسوط دحين يلا روح كمان دور زوجه تالته حسبي الله على كل شبه رجل مايشبع ياخي خليك على زوجه وحده بلا قلة أدب راحت روح المسكينه بسبب جشعك حالف يمين إلا يكون عندك زوجتين وثلاثة لا حول ولا قوة الا بالله
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13315 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13315 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا
وحيد الدار[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله استغفرالله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي القدير.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أرحمها وإرحم أموات المسلمين
اللهم عاف المعتدية وأعفو عنا وعنها والمسلمين أجمعين.
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
يارب رحمتك فوق انها ازهقت نفس بعد حلفت يمين مغلظ وبعدين كيف مو عمد وهو حاشيه الشال بفمها لو نقول انها ضربتها وكفختها ورمتها ع الارض ايه بس تسكر فم الحرمه بشاب وتقول مو عمد
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
يارب رحمتك فوق انها ازهقت نفس بعد حلفت يمين مغلظ وبعدين كيف مو عمد وهو حاشيه الشال بفمها لو نقول انها ضربتها وكفختها ورمتها ع الارض ايه بس تسكر فم الحرمه بشاب وتقول مو عمد