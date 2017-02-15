الأمطار تكشف ضعف البنية التحتية لمدينة أبها رغم أهميتها السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

الأمطار تكشف ضعف البنية التحتية لمدينة أبها رغم أهميتها السياحية
كشفت الأمطار التي شهدتها منطقة عسير ومعظم أجزاء المملكة، عن ضعف البنية التحتية لمدينة أبها التي تعد من أهم الوجوه السياحية في البلاد رغم المليارات التي حظيت بها أمانة المنطقة لعمل مشروعات خدمية.
ورغم أن مدينة أبها ترتفع عن سطح البحر مسافة 2000 متر، إلا أنها وجدت نفسها غارقة في مياه الأمطار لتجوب القوارب شوارعها وتتحول إلى بحيرات؛ بسبب ضعف مشاريع التصريف، لتصبح أكثر مدن عسير تضررا حيث أغرقت الأمطار الطرق وغمرت بعض الشوارع واقتحمت المنازل والأحياء.
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي سماً بعنوان (أمطار عسير التاريخية)، تساءلوا خلاله أين ذهبت مليارات الدعم ولماذا لم تحل دون وقوع تلك الكوارث، مطالبين بالتحقيق وضرورة محاسبة المقصرين بأمانة عسير .
الخطير[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
امطار امس الثلاثاء اودت بحياة العشرات من المواطنين جراء السيول ودمار البنيه التحتيه لمدينة ابها وضواحيها وايضا لازال هناك مفقودينن من المواطنين واعلنت حالة الطواريء القصوى في عسير كافه لكثرة هطول الامطار ونزول الاوديه بالسيول وايضا دمار شامل في عقاب الصماء وشعار وضلاع وغيرها من الطرق ولازالت الحاله المطريه مستمره
رجل الدوله[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
عاصمة السياحه العربيه ابها دمرت بنيتها التحتيه من جراء امطار الثلاثاء وهذا يعني تاجيل الاحتفال بعاصمة السياحه العربيه المتوقع في 1438/7/21 ه 0
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
مشاريع المقاولين الفاشلين ومقاولين الباطن وفساد الامانات واستلام مشاريع متهالكه بعد اخذ العمولات للتوقيع على سلامتها اتوقع لايوجد اي مشروع لدينا يسلم سليم وخالي من العمولات والفساد منتشر من القمه للقاع والله المستعان
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 3 شهور
المشاريع الفاشله والفساد هو الي سبب الكوارث حي االمنسك في مخارج المياه والاوديه قفلوها وحطو كباري قبالها ..مما سبب تجمع المياه وعدم وجود تصاريف للمياه جرف السياراة ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16151 ] نشر منذ 3 شهور
هل سنشهد أستدعاءات لمدراء الأمانةالسابقين
بن حاضر وغيرة…
وتحقيق في الي صار…
ولا الحس كرسوعك من الحين🤔