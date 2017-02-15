الأمطار تكشف ضعف البنية التحتية لمدينة أبها رغم أهميتها السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت الأمطار التي شهدتها منطقة عسير ومعظم أجزاء المملكة، عن ضعف البنية التحتية لمدينة أبها التي تعد من أهم الوجوه السياحية في البلاد رغم المليارات التي حظيت بها أمانة المنطقة لعمل مشروعات خدمية.

ورغم أن مدينة أبها ترتفع عن سطح البحر مسافة 2000 متر، إلا أنها وجدت نفسها غارقة في مياه الأمطار لتجوب القوارب شوارعها وتتحول إلى بحيرات؛ بسبب ضعف مشاريع التصريف، لتصبح أكثر مدن عسير تضررا حيث أغرقت الأمطار الطرق وغمرت بعض الشوارع واقتحمت المنازل والأحياء.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي سماً بعنوان (أمطار عسير التاريخية)، تساءلوا خلاله أين ذهبت مليارات الدعم ولماذا لم تحل دون وقوع تلك الكوارث، مطالبين بالتحقيق وضرورة محاسبة المقصرين بأمانة عسير .