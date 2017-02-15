تركيا تدرس منح السعوديين إقامة دائمة أو تأشيرة طويلة الأمد - صحيفة صدى الالكترونية

تركيا تدرس منح السعوديين إقامة دائمة أو تأشيرة طويلة الأمد
قال الدكتور ياسين أكتاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أن السلطات التركية تدرس منح شرائح من السعوديين إقامة دائمة أو تأشيرة طويلة الأمد، وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين منهم والمقيمين في المدن التركية.
وأضاف أكتاي الذي كان مرافقاً للرئيس التركي خلال زيارته للمملكة أمس الثلاثاء، ” أنه بعدما اتضح أن السعوديين قد لا يمكنهم الاستفادة من حافز الحصول على الجنسية التركية لمن يشتري عقاراً بنحو مليون دولار، فإن بلاده تعتزم تقديم تسهيلات وحوافز أخرى تناسب السعوديين.وفقاً لصحيفة “الحياة
وفى ذات السياق أعرب عدد من المسؤولين الأتراك الذين كانوا ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان، تفاؤلهم بأن المحادثات بين بلادهم والمملكة ستسفر عن شراكة استراتيجية وصفقات، تعكس التحول الكبير لتفاهم البلدين في ملفات إقليمية، مثل الوضع في اليمن وسوريا والعراق، والتدخلات الإيرانية.
انا[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 3 شهور
انا احذر من فرط الثقه والتعامل بحذر فأن الاعمال بالنيات والله اعلم بنيتهم امن الوطن في المواطن فان استغنى المواطن ببلد اخر ذهب الامن في بلده
ابو زياد – الرياض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصلح الحال الاولى برجال الاعمال الاستثمار بالوطن اولا وجعلها باسعار مقبولة لابناء الوطن لكى يستفيد الطرفين وبعدها بامكانهم الاستثمار فى بلاد اخرى