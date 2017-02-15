مجلس الأعمال السعودي الجزائري يختتم أعماله - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أفاد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور بأن أربع اتفاقيات سيتم توقيعها بين الشركات السعودية والجزائرية في قطاعات الطب والسياحة ، والتصدير .

وأكد عمور في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الجزائري العاشر الحرص على إيجاد مشاريع شراكة مربحة لمؤسسات البلدين و رفع حجم الاستثمارات إلى مستويات أعلى و أرقى بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين .

من جهته جدد رئيس مجلس الأعمال السعودي رائد المزروع دعوته إلى فتح خط بحري مباشر يربط بين البلدين لتسهيل المبادلات التجارية و خفض التكاليف اللوجستيكية للبضائع المصدرة و المستوردة بين البلدين.

وأوضح المزروع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة و الطب و السياحة.

وأكد رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر ، كما دعا المستثمرين الجزائريين إلى الاستثمار في المملكة .