الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى نهاية الأسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة مطرية غير مستقرة على منطقة الرياض، تستمر من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة أن تلك الحالة، التي تشمل العاصمة الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة، بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، الساعة 3 مساء مضضيفة أن الحالة المطرية تأتي استمراراً لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية الأفقية .