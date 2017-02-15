بالفيديو: إنقاذ طالب جرفت السيول مركبته بأبها.. واستياء لعدم تعليق الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: إنقاذ طالب جرفت السيول مركبته بأبها.. واستياء لعدم تعليق الدراسة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مقطع فيديو وثقة مواطن ظهر خلاله غرق مركبة تخص طالباً بجامعة الملك خالد بأبها جرفتها السيول التي سالت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدها معظم مناطق المملكة أمس (الثلاثاء).
وأوضح مصور الفيديو أن السيارة تخص طالباً بالجامعة وكاد أن يغرق لكن تم إنقاذه من آخر الوادي ووانتقد موثق الفيديو تأخر الجامعة في تعليق الدراسة رغم غزارة الأمطار وصعوبة وصول الطلاب إليها.
وفى ذات السياق عبر متداولو الفيديو عن سعادتهم بنجاة الطالب من الموت، لكنهم أبدوا استياءهم الشديد من إصرار بعض المدارس والجامعات على عدم تعليق الدراسة رغم الأحوال الجوية السيئة.
الخطير[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
عندنا في المملكه ماتعلق الدراسه الا بعد وقوع الحدث او بالمعنى الاصح الكارثه بعد تتخذ الاجراءات في مثل هذه الامور هذا يدل على الاستهتار بارواح الناس واللامبالاه وهذه مصيبه 0
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 3 شهور
علقو الدراسه اليوم الاربعاء امس ماعلقوها ..علقوها بعد ماتوفى طفل عمره 13 عام نواف محمد مداوي الاحمري وسواق العائله رحمة الله عليهم ..لقو الطفل بعد كيلو من غرق المركبه والسواق مالقوه للحين ..