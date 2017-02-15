بالفيديو.. خداع 3 أشخاص لبائع بمحل قطع غيار سيارات وسرقته في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خداع 3 أشخاص لبائع بمحل قطع غيار سيارات وسرقته في تبوك
وثق مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة واحتيال قام بها 3 أشخاص بأحد محلات بيع قطع غيار السيارات في مدينة تبوك؛ حيث خدعوا البائع ليسرقوا منه مبلغ 100 ريال.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة في المحل 3 أشخاص يقفون أمام البائع وأحدهم قام بدفع مبلغ ثمن قطع اشتراها، وحينما أعاد البائع له باقي النقود، أعطى 100 ريال منها للشاب الذي كان يقف بجانبه، ثم ادعى أن المبلغ ينقص 100 ريال.
وابان موثق الفيديو أن الواقعة حدثت أمس (الثلاثاء) وأن الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو مازالوا في تبوك، ويستقلون سيارة أجرة أردنية من نوع “جيمس”، مطالباً الجميع بتوخي الحذر وعدم الوقوع في تلك الحيل.
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
إحساس بشر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
ماأتخيل أحد ياكل أو يأخذ حرام أعوذباالله
شقرديه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
وش سالفتك ابو فساد عظيم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 3 شهور
حرامية الله لايوفقهم