بالفيديو.. خداع 3 أشخاص لبائع بمحل قطع غيار سيارات وسرقته في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

وثق مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة واحتيال قام بها 3 أشخاص بأحد محلات بيع قطع غيار السيارات في مدينة تبوك؛ حيث خدعوا البائع ليسرقوا منه مبلغ 100 ريال.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة في المحل 3 أشخاص يقفون أمام البائع وأحدهم قام بدفع مبلغ ثمن قطع اشتراها، وحينما أعاد البائع له باقي النقود، أعطى 100 ريال منها للشاب الذي كان يقف بجانبه، ثم ادعى أن المبلغ ينقص 100 ريال.

وابان موثق الفيديو أن الواقعة حدثت أمس (الثلاثاء) وأن الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو مازالوا في تبوك، ويستقلون سيارة أجرة أردنية من نوع “جيمس”، مطالباً الجميع بتوخي الحذر وعدم الوقوع في تلك الحيل.