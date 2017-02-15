حساب المواطن يتيح لغير المتزوج المعيل التسجيل في البرنامج كرب أسرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن أنه يخق لغير المتزوج المعيل لأفراد أسرته التسجيل في البرنامج كرب أسرة، مشترطاً توفير المستندات التي تثبت ذلك.

وجاء ذلك ردا على سؤال مواطن عبر تويتر؛ حيث تساءل عن آلية التسجيل له وهو غير متزوج ويسكن في منزل مستأجر برفقة اثنين من أشقائه.

وجاء في الرد المنشور على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن في تويتر : يستطيع غير المتزوج المعيل لأفراد أسرته بالتقدم للبرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له بشرط توفير جميع المستندات المطلوبة.