بالفيديو.. عبدالعزيز بن فهد يوقف سيارته ويترجل أثناء هطول الأمطار ليرفع يده بالبكاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عبدالعزيز بن فهد يوقف سيارته ويترجل أثناء هطول الأمطار ليرفع يده بالبكاء
وثق مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير عبدالعزيز بن فهد، وهو يترجل من سيارته أثناء هطول الأمطار ليدعو الله تبارك وتعالى.
واوضح الفيديو قيام الأمير عبدالعزيز بن فهد بإيقاف سيارته على جانب الطريق لحظة هطول الأمطار التي تشهدها معظم مدن المملكة هذه الأيام، ورفع يده بالدعاء إلى الله تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحقق مقاصدك
ويرحم ابوك الملك فهد
ويخلي لنا الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدالله على نعمه العقل .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
لا حووول و اذا طلب ربه فيها شي
ليه تكبير النفوس
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
غير صحيح اطلاقآ
هذا ليس بعزوز يا ساده يا كراااام..
للعلم
مسافر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد
عبدالعزيز بن فهد هذه الشخصيه المحبوبه الله يحفظك
اللهم لك الحمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
الرجال دائم في اوربا وهناك الامطار دائمه ما حلت له يترجل ويدعو الا هنا ولا المقصد انهاء امطار وطنيه تختلف عن الاجنبيه عجبي
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود حفظه الله ورعاة
رجل حافظ لكتاب الله وحافظ الاربعين النووية
أمير متواضع نحسبه كذلك والله حسيبة ولا نزكي ع الله احد
اللهم وفقه لعمل الخير وسددة للخير والصلاح والتوفيق يا رب العالمين
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
الواقع[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
الصدقة افضل من البكاء وديننا دين عمل وصدق وليس دين حزن وعويل
نورة[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحفظك بحفظة الكريم ويرحم والدك وووالدي واموات المسلمين
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض قسيمه فوريه 500 ريال ليه يوقف وسط الشارع ؟؟
المساجد كثيره والبران اوسع هو وغيره
بكره يطلع لنا واحد يصلي الضحا في الدايري مدام كذا
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقبل منه ومن كل مسلم
ويشفيه وكل مسلم مما يشكونه
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق لاإله إلا الله محمدًا رسول الله
ماظهر لنا شيء
لذلك توقف عن هذا التعليقة
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها
فإن فعلت فأنت حكيم
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم قوي ايمانك طال عمرك ، وأسهمه في عمل الخير لا تخفا على احد .
زائر[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 شهور
هذا عزوز بس كانه نحفان قنواته ال mbc قامت بالواجب عنه بنقل صلاة الاستسقاء في جميع المملكه .
مطر مطر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
وبكرة تلاقيه في اوربا ….. استررررريح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه ويعافيه وكل مريض واعماله الخيريه تتحدث عنه👍والفديو احد مصوره وناشره خسب اافديو خلو عنكم السخريه من خلق الله حتى وهم يناجون ربي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
حسب الفديو😊😈😂😂
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله ..
بعض الناس لايعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ..
رجل من المسلمين ..
وقف يدعو الله ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه ..
ويسأله من فضله ..
فينتقده البعض ..
ويستهزء البعض ..
كيف بالله تريدونه أن يكون .. !
هل يدخل بيته ويغلق بابه ويعتزل الناس ؟
لو أنه وقف في موقف غير طيب لكان عرضة للنقد ..
لكنه وقف في موقف مشرف يرفع الرأس ..
نحمد الله على أن ولى علينا الأخيار ..
وأعزنا بعد فرقة وشتات ..
ورحم الله جد هذا الشبل ..
الذي كان يقول :
(( اللهم إن كان في عزي عز للإسلام والمسلمين فعزني ..
وإن كان في ذل للإسلام والمسلمين فذلني ))
مايدعوا بهذا الدعاء إلا إنسان صادق سليم الصدر على المسلمين ..
ولهذا بؤهم الله لهذه المكانة العاليه ورفع قدرهم في قلوب الناس جميعا .
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
تقبل الله منه بس لو يعطيني 3مليون اشتري بيت وافتح لي مشروع واتزوج اقسم بالله لادعي له في كل صلاه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 3 شهور
كفو ياصدى خلو سيف المصدي منطم كذا على طول 🤣🤣🤣
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14722 ] نشر منذ 3 شهور
فين الفيديو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14722 ] نشر منذ 3 شهور
وكل الناس عباد لله يدعونه في كل لحظه. وفي كل حين الامر طبيعي وياليت كل انسان يدعي لعمره ويفك الناس من شره
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الله يتقبل منا ومنه مو ذنبه التصوير
الواحد حتى في بيته الناس يلاحقونه تصوير
خاصة مثل سمو الامير شخصيه معروفه
مايسلم من المتطفلين
عموماً هو كاسب الثنتين
1ناس تدعيله
2وناس تدخل في نيته
واللي بالقلب مايعلمه الا رب العالمين.
جعجعه..$[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
الله يتقبل منه ..ويسخر عبادة ويرزقة الذرية الصالحة حافظة كتابة الكريم ويشوف برهم فية ويسخر لة عبادة ياكرم……..