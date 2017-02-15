بالفيديو.. عبدالعزيز بن فهد يوقف سيارته ويترجل أثناء هطول الأمطار ليرفع يده بالبكاء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير عبدالعزيز بن فهد، وهو يترجل من سيارته أثناء هطول الأمطار ليدعو الله تبارك وتعالى.

واوضح الفيديو قيام الأمير عبدالعزيز بن فهد بإيقاف سيارته على جانب الطريق لحظة هطول الأمطار التي تشهدها معظم مدن المملكة هذه الأيام، ورفع يده بالدعاء إلى الله تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.