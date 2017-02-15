بالفيديو.. زوجان سعوديان يشاهدان السينما تاركين طفلتهما الرضيعة في السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. زوجان سعوديان يشاهدان السينما تاركين طفلتهما الرضيعة في السيارة
تواصل الشرطة في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس الأمريكية تحقيقاتها في مدى تعرض رضيعة للخطر بعدما تركها والداها السعوديان في السيارة وذهبا لمشاهدة السينما.
وقالت قناة كي تي في تقرير عن الواقعة، بعد انتشار مقطع فيديو على فيسبوك لرجل شرطة كان يتفقد إحدى ساحات انتظار السيارات، عندما فوجئ بوجود طفلة لا تتجاوز 8 أشهر على المقعد في سيارة “فان” بمفردها ليلًا، وظلت هكذا لأكثر من 45 دقيقة حتى حضر والداها، وبرفقتهما ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات.
وقال الزوج إنهما ذهبا لمشاهدة السينما مع ابنهما، وإن ما قاما به طبيعي جدا في بلدهما السعودية، وإنهما معتادان على ذلك، فيما قالت الشرطة لاحقًا إنهما كذبا في تلك المقولة.
ورأت الشرطة أنه ليس هناك ثمة مخالفة يتوجب إيقاف الوالدين عليها، قال الملازم في شرطة المدينة كريس هوبر، إن ما قام به الوالدان يستوجب مساءلتهما، وإن تحقيقات أخرى تتم حاليًا حول الواقعة، كما أنه إذا كان ما قام به الوالدان مسموحا في ثقافتهما في بلدهما فإنه يعد مخالفة هنا في أمريكا.
وشارك محققين من إدارة حماية الطفل في القضية، حيث اكدوا إنه في حالة إدانة الوالدين بتهمة ترك الرضيعة بدون رعاية، أو تعريضها للخطر، فإن العقوبة ضدهما قد تصل إلى السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
…ياّ. الغرب تروحوا بلدانهم لجل ا… إللي في مخكم أحسن إن شاء الله تخللو في السجن وتخيسوا
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
مهملين وكمان تكذبون ، تستاهلون اللي يجيكم انت وياها يارب تنسجنون سنتين وتغرمون كمان .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
كلكم راعن وكلكم مسؤل عن رعيته ؟وش ذا العقل مع ها الزوجين رايحين سينما وتقليد اعمى ورضيعتهم محبوسه بسيارتهم بالشوارع وبدوله اجنبيه بعد وسواء هنا والا هناك غلط وش ذا الاهمال الله المستعان ليت اللي موقادر على مسؤليه الزواج من الطرفين يستريحون ويريحون اعيالهم والله ابرك👍👍
تامه[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص سجنوهم ههههه
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
ابي اختصر عليكم يا دار حماية الاطفال
تراهم فقاشين ونصابين مو من عوايدنا نخلي بزارينا في سيارة لواحدهم
وحنا نسمي الي يسوي كذا ب (الفاهين )
وانتو منتو قد العيال بتجيبوهم لية
انا اطالب اهم يحكمون عليهم 3 سنوات و20 الف دولار كل واحد منهم
هذولي دلووووووووووووووووووووخ
ومجانين وفاهييييييييييييييييييييين
الله يشفيهم بس
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور
عذر اقبح من ذنب كيف جاءهم قلب يتركون بنتهم الرضيعة في السيارة
لو جاء شخص وخطف الرضيعة من السيارة كيف يكون موقفهم انذاك
لو تم حبس الزوجين فانهم يستاهلون العقوبة
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل يعله مايقوم ولاتوكلو له محامي .كذوب ومبتعث عطو بعثته او دورته لواحد ثاني وبس انتهت المشكله خلي غيره يتعلم.
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
عينه سيئه لاتمثلنا ويدل على سؤ سلوكهم ووالدين غير جديرين بتربيه اولادهم اتمنا اعادتهم للوطن والغاء ابتعاثهم
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
الاب والام نفس الشيء تبون سينما ما قلنا شيء بس ماهو للدرجة هذي
ابوعلي 990[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 3 شهور
ياسلام
ايوه هذه الديمقراطيه والا بلاش
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4208 ] نشر منذ 3 شهور
العزوبيه ابرك
ومازلت مصر على العزوبيه .. .لا اشيل هم احد ولا اذنب في حق اي انسان
اللهم ارزقني من حور العين في الجنة وجنبني حور الطين في الدنيا
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
بزارين وجابو بزارين
ودك يوم يرجع عندنا يمسكونه بعد اجل يقول حنانترك عيالنا في السيارة ونروح السينما
اكبر كذبه انه ماعندنا سينما عشان نترك عيالنا بالسيارة يا الكذوب
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
انا استغرب الام خاصه كيف قلبها طاوعها تترك بنتها وحدها
غيرهم يتمنى الاطفال وهم مايحمدون ربهم على نعمة الاطفال
إحساس بشر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
خل عندكم رحمة وضمير مدري ليه تخلفو
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
هذي من بركات السينما .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
من أشد التناقضات
مجتمع يريد أن يعيش كالغرب
ويموت كالصحابة
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
عفوا تبلد الإحساس وعدم إهتمام الوالدين بتحمل المسئولية يؤدي إلى أكثر من هذا.
للأسف عذر أقبح من ذنب.
ينطبق عليهم مقولة فاقد الشي لايعطيه.
أخيرا نرجوا أن يكون الخبر غير صحيح أوهناك شئ تم إخفائه.