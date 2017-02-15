بالفيديو.. زوجان سعوديان يشاهدان السينما تاركين طفلتهما الرضيعة في السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تواصل الشرطة في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس الأمريكية تحقيقاتها في مدى تعرض رضيعة للخطر بعدما تركها والداها السعوديان في السيارة وذهبا لمشاهدة السينما.

وقالت قناة كي تي في تقرير عن الواقعة، بعد انتشار مقطع فيديو على فيسبوك لرجل شرطة كان يتفقد إحدى ساحات انتظار السيارات، عندما فوجئ بوجود طفلة لا تتجاوز 8 أشهر على المقعد في سيارة “فان” بمفردها ليلًا، وظلت هكذا لأكثر من 45 دقيقة حتى حضر والداها، وبرفقتهما ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات.

وقال الزوج إنهما ذهبا لمشاهدة السينما مع ابنهما، وإن ما قاما به طبيعي جدا في بلدهما السعودية، وإنهما معتادان على ذلك، فيما قالت الشرطة لاحقًا إنهما كذبا في تلك المقولة.

ورأت الشرطة أنه ليس هناك ثمة مخالفة يتوجب إيقاف الوالدين عليها، قال الملازم في شرطة المدينة كريس هوبر، إن ما قام به الوالدان يستوجب مساءلتهما، وإن تحقيقات أخرى تتم حاليًا حول الواقعة، كما أنه إذا كان ما قام به الوالدان مسموحا في ثقافتهما في بلدهما فإنه يعد مخالفة هنا في أمريكا.

وشارك محققين من إدارة حماية الطفل في القضية، حيث اكدوا إنه ‏في حالة إدانة الوالدين بتهمة ترك الرضيعة بدون رعاية، أو تعريضها للخطر، فإن العقوبة ضدهما قد تصل إلى السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.