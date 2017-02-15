بالصور..الدعوة والإرشاد بالحجرة تطلق أولى فعاليات الملتقى الثامن في تهامة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..الدعوة والإرشاد بالحجرة تطلق أولى فعاليات الملتقى الثامن في تهامة الباحة
أقام مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجره في اولى فعاليات الملتقى الثامن بتهامة الباحه اليوم بعد صلاة المغرب في موقع الملتقى الواقع خلف مبنى محافظة الحجره محاضره لفضيلة الشيخ – صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بعنوان ”تأملات قرانيه ” بداء الحفل بمقدمة ألقاها -عبدالعزيز الخزمري ثم ايأت قرانيه تلاها – القارى- احمد حسن الفقيه ثم كلمة الجهة المنفذه والجهات المشاركه ألقاها نيأبة عنهم سعادة محافظ الحجره د- فيحان العتيبي .
ثم اطلاق شارة فعاليات المتلقى من قبل سعادة وكيل امارة الباحة د – حامد الشمري حيث سرد الشيخ بعض القصص من الواقع، والتي كان لها الأثر الإيجابي على الحضور.
وكان في مقدمة الحضور وكيل أمارة منطقة الباحه الدكتور- حامد بن مالح الشمري والمشايخ والأعيان، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.