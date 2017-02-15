بالصور..الدعوة والإرشاد بالحجرة تطلق أولى فعاليات الملتقى الثامن في تهامة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

أقام مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجره في اولى فعاليات الملتقى الثامن بتهامة الباحه اليوم بعد صلاة المغرب في موقع الملتقى الواقع خلف مبنى محافظة الحجره محاضره لفضيلة الشيخ – صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بعنوان ”تأملات قرانيه ” بداء الحفل بمقدمة ألقاها -عبدالعزيز الخزمري ثم ايأت قرانيه تلاها – القارى- احمد حسن الفقيه ثم كلمة الجهة المنفذه والجهات المشاركه ألقاها نيأبة عنهم سعادة محافظ الحجره د- فيحان العتيبي .

ثم اطلاق شارة فعاليات المتلقى من قبل سعادة وكيل امارة الباحة د – حامد الشمري حيث سرد الشيخ بعض القصص من الواقع، والتي كان لها الأثر الإيجابي على الحضور.

وكان في مقدمة الحضور وكيل أمارة منطقة الباحه الدكتور- حامد بن مالح الشمري والمشايخ والأعيان، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.