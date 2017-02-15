زوجة مالك مدرسة من جنسية عربية تصور المعلمات للتشهير بهن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدمت معلمات بمدرسة أهلية بالرياض شكوى ضد زوجة مالك المدرسةمن جنسية عربية بعد أن قامت بتصويرهن عندما كن في ساحة المدرسة وتوعدتهن بالتشهير بهن.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أولياء أمور المعلمات ، وعلى الفور حضرت دورية أمنية وتحفظت على هاتف المتهمة الذي يحوي صور المتهمات، ومن ثم تم رفع أوراق القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام ،بعد القبض عليها.

واوضحت إحدي المعلمات أنه عند الساعة الواحدة ظهراً بعد خروج الطالبات وانتظار المعلمات في ساحة المدرسة إلى انتهاء وقت الدوام المفروض عليهن من قبل صاحب المدرسة الساعة الثانية ظهراً تفاجأن بزوجة صاحب المدرسة تقول لهن ليه جالسات بدون عمل، وقامت بتصويرهن وأقسمت بالتشهير بهن.

وتابعت أن الزوجة كانت تمارس عليهن شتى الضغوط، وتم إبلاغ إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم وتم منعها من دخول المدرسة لأنها غير سعودية ولا يوجد لها أي صفة اعتبارية تخولها بدخول المدرسة، مما أثار غضبها.

يذكر ان مكتب العمل قد تلقى دعوى في وقت سابق ضد صاحب المدرسة وزوجته المقيمة، بشأن إلزامهما المعلمات بالعمل في أوقات العطل الرسمية وحسميات من الرواتب بغير وجه حق.