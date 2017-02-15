زوجة مالك مدرسة من جنسية عربية تصور المعلمات للتشهير بهن - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة مالك مدرسة من جنسية عربية تصور المعلمات للتشهير بهن
قدمت معلمات بمدرسة أهلية بالرياض شكوى ضد زوجة مالك المدرسةمن جنسية عربية بعد أن قامت بتصويرهن عندما كن في ساحة المدرسة وتوعدتهن بالتشهير بهن.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أولياء أمور المعلمات ، وعلى الفور حضرت دورية أمنية وتحفظت على هاتف المتهمة الذي يحوي صور المتهمات، ومن ثم تم رفع أوراق القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام ،بعد القبض عليها.
واوضحت إحدي المعلمات أنه عند الساعة الواحدة ظهراً بعد خروج الطالبات وانتظار المعلمات في ساحة المدرسة إلى انتهاء وقت الدوام المفروض عليهن من قبل صاحب المدرسة الساعة الثانية ظهراً تفاجأن بزوجة صاحب المدرسة تقول لهن ليه جالسات بدون عمل، وقامت بتصويرهن وأقسمت بالتشهير بهن.
وتابعت أن الزوجة كانت تمارس عليهن شتى الضغوط، وتم إبلاغ إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم وتم منعها من دخول المدرسة لأنها غير سعودية ولا يوجد لها أي صفة اعتبارية تخولها بدخول المدرسة، مما أثار غضبها.
يذكر ان مكتب العمل قد تلقى دعوى في وقت سابق ضد صاحب المدرسة وزوجته المقيمة، بشأن إلزامهما المعلمات بالعمل في أوقات العطل الرسمية وحسميات من الرواتب بغير وجه حق.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 3 شهور
مختطفين ومسيطر علينا سيطرة تامة من الأجانب في بلدنا وسلامتكم وليس لدي تعليق غير هذا
سعد الجهني[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 3 شهور
واللة حنا الاجانب البقالات للاجانب محلات الملابس للاجانب المطاعم للاجانب والسعودي اسم بس في رخصة البلدية
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
البلد بلدهم…
تمسكنوا الين ماتمكنوا…..وصار بن البلد غريب في بلده
ومهدد بالأنقراض….
ومعنده غير وحده من ثنتين….
يايصك حلقه ويبلع قهر😷
يايهاجر وينحاش من البلد🤗
ومجلس الشورى مسوي دراسة يناقش أسباب هجرةالسعوديين
وللحين ماتوصلوا للسبب…
والسبب واضح قدام عيونهم…
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
عبدالله وسعد والقرني ومن على شاكلتهم هل تقبلون بالعمل جرسون في مطعم أو قمام أو سباك أو كهربائي أو حارس عماره أو حلاق أو حمال طبعاً الجواب معروف لا إذاً أبلع العافية إنت وإياه وأكرمونا بوقف تعليقاتكم المكرره المقرفه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 3 شهور
بكره يجي الخبر ( غرامه 10000 ريال ) وهذا السبب اللي خلا الاجانب يتمادون بالمصايب لو فيه سجن وابعاد من السعوديه ماصار كل المصايب هاذي
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر علينا طيبتنا زايده عن الحد ، تعرفون ان هناك بلدان لو يعرفو بس انك سعودي بينهم يخلف الله فيك بخير وبدون اي سبب او ذنب تقترفه ، كيف لو عاد تطاول عليهم وش يعملون فيك ، وعندنا نحترمهم ونقدرهم ومع ذلك ما فكونا اذاهم .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
مالت عليها واستغفرك يارب وليت المعلمات مسكوها ومسحو فيها ارضيات المدرسه👍👍 تتأمر وتصوربنات خلق الله حرام قهرني التصوير 😊وزوجها الاهبل الله يغفر لنا وله مفلتها عاى غير سنع
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
سلامات الدعوه مو فوضه عند اهلك ترا كل راس مالك اجنبيه ولو المعلمات ما اخذن حقهن فعلا وزارة التعليم السلام
مدري والله[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
ركزتوا على الاجنبيه ما ركزتو على زوجها صاحب المدرسه
خلنا نحمد ربنا لانهم الاجانب وجودهم مؤقت الله يعين الاردن اي واحد يفوت عليها لاجء ساءح نازح يتجنس ههههربي لا تبلانا
كريمين الارادنه ونفسهم طيبه
اروح عمان ادور على اردني ما الاقي البته
كيف متحملين الوضع
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ إسلام / الظاهر عليك كلام الأخوان جرح مشاعرك لأنه جاك على الوتر الحساس .
نعم يوجد سعوديين يعملون في مطاعم وسعوديين يعملون في مهن السباكة والكهرباء والحلاقة ولا إنت عايش خارج
المملكة ولا إنت عارف إللي صاير في الوطن .
الأمر الآخر قسمآ بالله أشك إنك مواطن أصلآ لأنه لايوجد مواطن يقول الكلام الفاضي إللي إنت قلته لأنه هاذي إشاعات
قديمة كرسوها الأجانب وألصقوها في إبن الوطن من أجل أن ينفرد بجميع الوظائف إللي إنت جالس تعددها
وتقول بأنه مافي سعوديين يرضوا يشتغلوا فيها رغم إنه يوجد الكثير من المواطنين يعملون في تلك الوظائف
ومحاربين من الأجانب إللي زيك فيها لكن أبشرك أبناء الوطن رايحين يديرون وطنهم بأنفسهم وإنتوا إن شاء
ألله وحدة مكنسة تليق بكم وعلى بلادكم روحوا طوروها وأبنوها وهي متخلفة عن باقي دول العالم بمئات
السنين لأنه مافيكم خير لأوطانكم وإللي ماله خير لوطنه ماله خير في أي وطن آخر وأنثبر يا الهيس .
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
البلد الوحيد في العالم اللي الاجنبي ياخذ حق المواطن سهالات .
فيصل ابو طلال[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
طيب عادي دولتهم وانتالاجنبي فيها شي طبيعي جدا
abdullah[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
الى المدعو اسلام
اسطوانتك هذا عفاء عنها الزمن وانت حددت مهنة محددده طيب بمشى معاك اقصر هذة المهن على الوافد وامنع ما سواها وبلاش فلسفه ا… واشك انك ممن يفهم وليس لديك من اسمك شئ
nadem2008[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
ما دام انك تدافع عن الاجنبي وقمت تنقد باسلوب وقح عبدالله وسعد والقرني واضح انك اجنبي لان السعودي ما يقول الي انت قلته عن السعودي لكن واضح انك اجنبي ومن شاكلة مدير المدرسة
nadem2008[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
القرشي انت بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
مما لاشك فيه وضع التعليم الاهلي .. يوجد الكثير مما يخالف الانظمة والقوانين المتبعة في ظل انعدام الرقابة وعدم الاهتمام ..
التشديد والزيارات والرقابة يجب ان تكون بشكل دوري .. ولاينتظرون الشكاوى .
الزوجة المقيمة .. يجب تشديد العقوبة عليها حتى تكون عظة وعبرة .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم يا حبيبي اجنبيه تصور زوجه مالك المدرسه ياسلام وين وزاره التعليم على مايبدو انها متعوده على التصوير متعوده دايما اجنبيه وتصور وش تبي ؟ وليه؟ وزوجها سعودي ولا متسعود وقفو التجنيس مانبي زود عندنا خير يجب ان يميز المتجنس ببطاقه الاحوال على شان كل واحد يعرف حجمه الحقيقي, الموطن يشتغل اي شي وقادر على تحرير اقتصاده الداخلي بلعقل والحكمه ومعاهد التدريب مدعومه من الحكومه والايام القادمه كفيله بصفع المشككين
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
قلنا من زمان. البلد. مختطف من المقيمين. في شتى أنواع الحياة. ما للمواطن. الا الفتات. الله المستعان. وذبحوا. افتخر وافتخر. ؟؟؟. وأنا أقول انثبر اصرف لك. لم يتبق الا أن يكون. المقيم كفيلا لي. ولا هي بعيده. ووزارة العمل. هي من تساعدهم. ينتشرون بالأسواق والشوارع والمحلات بدون حسيب ولا رقيب. عمالة سائبة. تأكل محصول المواطن. ؟؟؟. الهوائية هم سبب تكدس العمالة والمرتزقه. واصحاب المصالح. والمسؤلين. يسهلون لهم المهمة.
سعدون[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
مالك مدرسة اكيد لبناني تعودنا المفروض ماتشتكي لانها لن تأخذ حق اذا هو لبناني لان المدارس والمؤسسات التجارية يملكها كثير من البنانيين والسوريين وبعضهم يدعم حزب الله وبشار يجب تصفية البلد منهم
عاطل ميت[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 شهور
ما ادري البلد ذي الى متى
تستقبل بالجرذان الاجنبية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10351 ] نشر منذ 3 شهور
هاي الغبيه ايش اللي تستفيده من تصوير المعلمات ؟ الان ستتعرض للسجن او الغرامه الماليه ويمكن زوجها يطلقها ويطردها لبلادها اذا كان سعودي مو متسعود . المشكله في المتسعود اللي ماكل خير البلاد وله رد جميل واحد يذكر وكل اموالهم في بنوك بلادهم . الحق على من منحه الجنسيه . شو استفادة دول الخليج من الذين منحتهم الجنسيه طبعا انقلبوا عليها واصبحوا يطالبونها باشياء لم تكن الحكومات تتوقعه منهم
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
مانبي بربره وحكي فاضي
وكالة يقولون وغيره
القاعدة النظامية
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ اسلام نعم يوجد سعوديين كثير يقبلون بهذه الوظائف وانا مستعد اجيب لك عشر الى عشرين من الي اعرفهم شخصيًا يبحثون عن هذه الوظائف بس ما يلاقونها او يتعينو فيها ويفصلهم الأجنبي او يحاربهم حتى يكرهون العمل ، طبعا القوانين موجوده لكن يوجد اشكالية في التطبيق وهذه الاشكالية تدخل فيها عدة عوامل منها ما يخص المدير المباشر مثل ومنها مايخص الوزارة نفسها ومنها مايخص صاحب المؤسسة ومنها مايخص المجتمع نفسه وعاداته وقيمه فالمشكلة معقدة جدًا وفِي وجهة نظري المجتمع يحتاج ١٠٠ سنة على الأقل من اجل ان يصبح مجتمع يطبق القوانين ويحتاج الى تنازلات كبيره وحتى خطة 2030 لن تنجح بسبب هذه العوامل المعقدة ومنها :
١- نظرة المسؤول للمؤسسة والعمل تختلف عن نظرة المسؤول للمؤسسة في البلدان المتقدمة فالمسؤول او المدير عندنا ينظر للمؤسسة على انها ملك له ويعتبرها اداة لتحقيق أهدافه الشخصية والمادية والاجتماعية فا اول ما يعين المسؤول عندنا اول سؤال يخطر بباله هو كم يمكن استفيد ماديًا واجتماعيًّا من هذه المؤسسة وكم رصيدي سيصبح بعد فترة من تولي هذا المنصب هذا اهم هدف لدى المسؤول عندنا !! لكن هدف المسؤول في البلدان التي تطورت ومنها دول اوربيه ودوّل خليجية على سبيل المثال دولة الإمارات هدف المسؤول هو ماذا أستطيع ان اقدمه لهذه المؤسسة وكيف اجعلها مؤسسة رائدة ومنتجة وتخدم وطني ومجتمعي وكيف كانت قبلي وكيف ستكون بعدي فالهدف هنا هو المصلحة العامة وليست الخاصة
٢- الواسطة والقبلية في المجتمع هي من من اكبر المعوقات وفيها يتم تعيين المسؤولين والموظفين ليس بقدر ما يمتلكونه من تفوق وخبرة ولكن على حسب قوة الواسطة لدى هؤلاء الأشخاص والنتيجة تعيين الفاشل لانه عنده واسطة واستبعاد خبرات ومتفوقون لانهم ليس لديهم واسطه ومن خلال الواسطة يتم عدم تفعيل القوانين لان القانون والواسطة ضدان لا يجتمعان
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
….
عااشق الجورري[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو الوافد يا مواطنين وكيف يكن حب للمواطن .. حسبنى الله عليهم
الحمدلله حمدا كثيرا[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 شهور
الاجانب سبب البطاله و الفساد و التخلف و طول عمرهم حاقدين على ابناء الوطن
القرني يسلم فمك … يا خي انت بطل .. عبرت عن مافي صدورنا …ياليت كل الناس
تفكر مثلك .. الله يحميك
الرجل الذي كويس💥[ عدد التعليقات: 9555 ] نشر منذ 3 شهور
برا ياجربوعه من المدرسه😐
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
زوجة صاحب المدرسة عربية الجنسية طيب وش جنسية صاحب المدرسة اذا سعودي فالله لا يكتب له الخير هو وزوجته واذا من نفس جنسية زوجته فأنا أقول سفروه هو زوجته وأبناء البلد أولى بالمناصب والوظايف منهم واضح حاقدة على بنات الوطن حسبي الله عليها قالت بتشهر فيهم لكن جنت على نفسها براقش ان شاء الله يشيلونها ويقلعونها بلدها
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
مع كامل احترامى لكلامك وكلامك صحيح مائه فى المائه بسي من الذى جاب الاجنبي هل جاء من تلقاء نفسه ولا جاء بعد خروج تاشيره واستقدام وموافقة الحكومه الخ
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 3 شهور
منين هالكلبة ليت المعلمات مسحن فيها حوش المدرسة اقلعوها لديرتها
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
المدعو اسلام لاتشيل هم عسى الهم يركبك من راسك لا رجلك ايوا لو اختك مع المعلمات اللى تصورت مانلقاك ساكت لك ن عشان مالك طرف تشطر على بنات الناس
المهم الوظائف اللى ذكرتها فيه من يشيلها من ابناء البلد الاحرار لكن ستكون باذن اللهلهم وسوف تزرفون زرافت زرافات اللى بلدانكم اكلتم من خيرات الله وخيرات الوطن ولم تشكروا او تكفوا اذاكم عن ابن الوطن انقلع عليك من الله ماتستحق انت وكل اجنبي ناكر للمعروف
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
ايه صح نسبت اقول 😂😜معروووفين الناس اللى تسمى اسسسسلام 😷
اجرررري يله ي اسلام وشوف مين ع الباب 👎😏😏
فاعل خير[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
… المفروض الانسان يسمع للطرفين وينتظر يسمع الحقيقه بعد التحقيقات والمملكه والحمد لله فيها عدل وفيها نطام
متى يتحركون؟[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
ياسلام عليكم ماقصرتوا ياشباب وبنات بلادي 👍
روحوا شوفوا في اليوتيوب ايش يقولون عننا ..شيء يحرق القلب حسبي الله ونعم الوكيل.
مو عاجبتهم البلد وعايشين فيها ويسبون ال سعود والشعب السعودي وبقي شوي يطالبون الشعب السعودي بالرحيل عن السعودية، ناكرين للمعروف محد يستاهل يعيش من الاجانب عندنا غير الهنود والاسيويين أما العرب لابد من رحيلهم ( حقوديين)