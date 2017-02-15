بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا علي ضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا علي ملعب حديقة الأمراء بباريس.
وسجل أهداف النادي الفرنسي كل من انخيل دى ماريا في الدقيقتين 18، 55 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 40 وادينسون كافاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
ويحتاج برشلونة لتسجيل 5 أهداف في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية من البطولة.
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1813 ] نشر منذ 3 شهور
ابداع بصراحة
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
طبخ طبختيه يالرفلا كليه
هذا نتائج تمسك الادارة بالمدرب المفلس
وعدم دعم الفريق بلاعبين
ابو نواف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه فرشلونا سرى الليل يابو اربعه الفريق يحتاج مدرب وايضا بتدعيم لاعبين جدد
الاسمر[ عدد التعليقات: 4397 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه خوش تكصميه يستاهل
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 3 شهور
كلاها
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم