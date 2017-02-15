 بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال

بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال
محمود أحمد(صدى):

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا علي ضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا علي ملعب حديقة الأمراء بباريس.
وسجل أهداف النادي الفرنسي كل من انخيل دى ماريا في الدقيقتين 18، 55 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 40 وادينسون كافاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
ويحتاج برشلونة لتسجيل 5 أهداف في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية من البطولة.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور

طبخ طبختيه يالرفلا كليه
هذا نتائج تمسك الادارة بالمدرب المفلس
وعدم دعم الفريق بلاعبين

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههه فرشلونا سرى الليل يابو اربعه الفريق يحتاج مدرب وايضا بتدعيم لاعبين جدد

[ عدد التعليقات: 4397 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههه خوش تكصميه يستاهل

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 3 شهور

كلاها