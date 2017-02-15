بالفيديو.. سان جيرمان يسحق برشلونة برباعية في دوري الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا علي ضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا علي ملعب حديقة الأمراء بباريس.

وسجل أهداف النادي الفرنسي كل من انخيل دى ماريا في الدقيقتين 18، 55 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 40 وادينسون كافاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ويحتاج برشلونة لتسجيل 5 أهداف في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية من البطولة.