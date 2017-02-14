مباراة تنتهي بسحق روسيا لنظيرها التركي بنتيجة 42-0! - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

تمكن المنتخب الروسي لناشئي الهوكي من التغلب على نظيره التركي ضمن فعاليات الالعاب الأولمبية الأوربية الشتوية 2017.

واقيمت المباراة في مدينة أرضوم”التركية، والمفارقة الغريبة في المبارة هي النتيجة الكبيرة التي تمكن فيها الفريق الروسي من سحق نظيره التركي ،حيث إنتهت المباراة بنتيجة كبيرة وصلت الى 42-0 للفريق الروسي،حيث لم يتمكن الفريق المضيف من تسجيل اي هدف.

و أهداف الفريق الروسي توزعت على مدار الأشواط،حيث سجل الروس في الشوط الأول 15 هدف و في الشوط الثاني 12، وفي الشوط الثالث 15 هدف.

الجدير بالذكر ان هذه الأولمبياد تجري على الأراضي التركية و تحتضن بطولتها مدينة “أرضوم”،و تمتد فعاليتها من12 و حتى 19 شباط.