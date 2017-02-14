بالصور .. تسريبات جديدة لبي إم دبليو X3 - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كشفت تسريبات عن صور جديدة لبي إم دبليو X3 الجديدة قبل موعد الكشف عنها في أغسطس القادم.

تحيط بعض التمويهات بالهيكل الخارجي للسيارة، لكن نلاحظ لبعض المكونات الجديدة مثل الجنوط المتعددة الأذرع التي تمنح السيارة مظهراً رياضياً بجانب نظام العادم الثنائي المخارج و السقف المائل إلى الأسفل في الخلف.

ستكون X3 الجديدة كلياً أخف وزناً بمقدار 100 كجم مقارنة بالجيل السابق بفضل بنائها على قاعدة العجلات CLAR التي تستخدم المواد الخفيفة الوزن في بنائها مثل الكربون فايبر و الألمونيوم و الفولاذ عالي المقاومة.

ستُزوّد X3 بمجموعة من محركات التيربو المكونة من 4 و 6 سلندرات، و ستأتي بفئات X3 M40i، و X3 M40d، و X3 M الأعلى أداءً، كما ستأتي بفئة هجينة أيضاً.