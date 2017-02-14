صحيفة: هذه هي أجور العاملين في الأفلام الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تقريرًا حول الأجور التي يتقاضاها الممثلون في الأفلام الإباحية.

وقالت الصحيفة إن البعض يُقبل على متابعة تلك الأفلام، دون أن يعلم أنها صناعة كبرى يعمل بها العديد من الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا باهظة مقابل الوقوف أمام الكاميرا وتنفيذ ما يطلب منهم.

وأجرت الصحيفة حوارًا مع أحد وكلاء الفنانين العاملين في تلك الصناعة، قال خلالها إن الرجل يتقاضى 1000 دولار مقابل الظهور في المشهد الواحد، في حين تحصل السيدة على أجر يتراوح ما بين 700 إلى 800 دولار، ومن الممكن أن يزيد هذا الأجر بنسبة 10 إلى 20 في المئة، وفقًا لقدرة الوكيل على التفاوض مع الشركة المنتجة.

كما أكد أن السيدة قد تحصل على راتب يتراوح ما بين 2000 إلى 6000 دولار، إذا كانت ستظهر أمام الكاميرا للمرة الأولى.