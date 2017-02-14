صحيفة: هذه هي أجور العاملين في الأفلام الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

صحيفة: هذه هي أجور العاملين في الأفلام الإباحية
نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تقريرًا حول الأجور التي يتقاضاها الممثلون في الأفلام الإباحية.
وقالت الصحيفة إن البعض يُقبل على متابعة تلك الأفلام، دون أن يعلم أنها صناعة كبرى يعمل بها العديد من الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا باهظة مقابل الوقوف أمام الكاميرا وتنفيذ ما يطلب منهم.
وأجرت الصحيفة حوارًا مع أحد وكلاء الفنانين العاملين في تلك الصناعة، قال خلالها إن الرجل يتقاضى 1000 دولار مقابل الظهور في المشهد الواحد، في حين تحصل السيدة على أجر يتراوح ما بين 700 إلى 800 دولار، ومن الممكن أن يزيد هذا الأجر بنسبة 10 إلى 20 في المئة، وفقًا لقدرة الوكيل على التفاوض مع الشركة المنتجة.
كما أكد أن السيدة قد تحصل على راتب يتراوح ما بين 2000 إلى 6000 دولار، إذا كانت ستظهر أمام الكاميرا للمرة الأولى.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
ياجهنم رحبي🤗🤗🤗🤗
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
وبعدين خبر بااااااايخ
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
نفسي اعرف ايش القصد من نشر هذا الخبر الذي للاسف انه خبر وضيع وتافه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7370 ] نشر منذ 3 شهور
يالله ان تلعنهمم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12839 ] نشر منذ 3 شهور
قلعتهم
محمد[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور
..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
المقصد من نشر هذا الخبر ياعزيزي
علشان تعرف خساسة الدول الكافرة ومحاولتها المستميتة للوصول للشباب المسلم بأي وسيلة مهما بلغت التكلفات..
وعلشان نكون على حذر أنا وأنت والناس كلهم.من مثل هالقنوات…
الصحيفة مشكورة بدورها تحاول توعيك وتثقفك
علشان تعرف الأخطار المحيطة حولك..
وعلشان تحمد الله على نعمةالأسلام..
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليهم ومثواهم النار وبئس المصير لكل زاني وزانيه
وحنا بزاريننا يروح يسافر برا ويعشيها مندي ولا مضبي او الي يشبهه عندهم ب ١٠٠٠ دورر ويجيبلها ورد ب ١٠٠٠ يورر ويقول في عقله حبيتها وجبت راسها وكيد الحين بدت تحبني
انهقو لين تقولو بس
استغفر العظيم بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14722 ] نشر منذ 3 شهور
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😘😷😷😷😷😷😷😷😷
هيلا بنت شيوخ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
وش الهدف من التطرق لموضوع …
زيزو..7[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 3 شهور
الرخيصين..للرخيصات.
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
يا خوفي ان الهدف من نشر مثل هذا الموضوع يكون اللي له نيه يتوظف يسجل عندهم ، ويبدأ مشواره الفني .
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
والمطلوب يعني؟؟! أسمعوا يابنات يامطفوقات وروحوا قدموا على الوظيفة ولا إيش بالظبط
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
صدقني يااخي الكريم ان القصد غير لي تقول ولك مني كل الاحترام وتقدير احترم ريك
البلد فيه اشياء اهم من هذا الخبر
وان رجل يتقاضي 1000دولار
وتحصل السيدة ع 800 دولار ويمكن يزيد الاجر من 10 -الي 20 في المئة
الله اوما زدني جهلأ فيما ينشرون
دانيال اسم نبي[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
بس ! توقعت اكثر
خبر في غير مكانه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 3 شهور
عجزت عن التعليق
… مثل هذه الأخبار تؤذينا
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الواثق[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 شهور
الخبيثين للخبيثات عالم رخيصة والله الحمد لله على نعمة الاسلام والعقل
البقمي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
الهدف معروف ياللي فوق دق حنك….
MZAJY[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ياعزيزي
صناعة الافلام الاباحية ينفق عليها مليارات الدولارات وتنتج الاف الافلام سنويا
الى عام السبعينات ميلادي كانت اكثر الدول تجرم هذه الصناعه مثل امريكا ودول اوروبا وتعتبرها ممنوعه
والمصيبة يوم جاء النت في اخر التسعينات انتشرت الافلام الاباحية بشكل رهيب وصارت الشركات تنتج بشكل قانوني يعني بعد ماكانت ممنوعة في تلك الدول صارت مسموحه ولاحد يقدر يمنع انتاج وتوزيع المواد الاباحية
ومع التطور في وقتنا الحالي وسهولة الحصول على النت اصبح من السهل جدا الوصول الى المقاطع الاباحية في اي وقت حتى من المراهقين وصغار السن وهذا شي خطير جدا
والحقيقة ان الافلام الاباحية هي تجارة دعارة و من اخطر الاشياء التي تهدم المجتمع فكريا واخلاقيا
وهناك الكثير من ضحايا هذا الفكر الجنسي
ولازم نعرف ان هذا الشي محرم في ديننا الاسلامي وانه مدخل للزنا والفواحش فالالتزام بالدين يبعدنا عن هذا المستنقع الخطير
انا انا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
أقروووووو أسفل التعليقات ههههههههههههه
يقولك حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والاعلام
للأسف دامها مادة وموضوع مهم بالنسبة للصحيفة وينشررررر
قلت الاخبار بالبلد علشان جايبلي هالخبر ومبروزه لنا بالخط العريض
والافضع انه لما تدخل الصفحة الرئيسية بالوسط تلقى كل مواضيع الصحيفة
فسااااد فلان اغتصب محارمه وفلانه انمسكت بسيارة وفلان مع علانه
فوق السطح مدري وش عندهم !!!!!!!!!!!!!!!
ماهي هدي ثقافتنا ولا هدا أعلامنا !!!!!!!!!!
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الغريبة أن الجميع يدين ويشجب نشر هذا الموضوع ، والأغلبية يسأل عن الهدف والغاية من نشر مثل هذه المواضيع .
ولكن اللافت للنظر أن أكثر موضوع حصل على كم هائل من تعليقات الزوار والأعضاء هو هذا الموضوع مما يدل أن هناك إقبال للاطلاع على مثل هذه المواضيع ( الجنسية ) أو فلنقل أنه نوع من الفضول .
غير معروف[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليكم