القاسمي : الاطلاق الالي يتم احترازياً ولامخاوف من فيضان سد أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بـعسير المهندس علي القاسمي تفاعلا مع ما يتم تداوله في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حالياً بشأن اطلاق صافرات الإنذار الآلي بسد وادي أبها.

تود خدمات المياه بمنطقة عسير ان توضح بأن اطلاق الصافرات يتم بشكل آلي وذلك حال وصول كمية مياه السد لمنسوب معين وتحديداً عند نقطة المفيض .

وهذا الإطلاق الآلي يحدث كـاجراء احترازي وفقاً لأنظمة واجراءات الامن والسلامة للدفاع المدني على السدود ، علماً بأنه لا مخاوف من فيضان سد أبها والأمور تسير بشكل مطمئن .

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