 تعليم الباحة يُعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 19

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليم الباحة يُعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي

تعليم الباحة يُعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي

تعليم الباحة يُعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي
إبراهيم الزهراني(صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء (15 فبراير 2017) في جميع مدارس التعليم العام (بنين، وبنات) في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي، مع استمرار الدراسة في بقية المحافظات.

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد سعيد الغامدي، بأن قرار التعليق جاء استنادًا إلى تأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن.

بدورها، أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تعليق التدريب يوم غد الأربعاء


الوسوم:, ,