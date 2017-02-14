تعليم الباحة يُعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء (15 فبراير 2017) في جميع مدارس التعليم العام (بنين، وبنات) في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي، مع استمرار الدراسة في بقية المحافظات.

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد سعيد الغامدي، بأن قرار التعليق جاء استنادًا إلى تأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن.

بدورها، أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تعليق التدريب يوم غد الأربعاء