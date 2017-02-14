بالفيديو.. مغربية: الرجال لدينا لا يتزوجون لأنهم ضعفاء جنسيًا - صحيفة صدى الالكترونية

ماليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغربية تقول إن عزوف الشباب المغربي عن الزواج ناتج عن معاناته من ضعف جنسي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قول السيدة المغربية في معرض ردها على سؤال عن أسباب ارتفاع نسبة العنوسة في المغرب، خاصة أنها باتت ظاهرة ملحوظة في بلاد المغرب العربي.