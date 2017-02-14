بالفيديو.. مغربية: الرجال لدينا لا يتزوجون لأنهم ضعفاء جنسيًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مغربية: الرجال لدينا لا يتزوجون لأنهم ضعفاء جنسيًا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغربية تقول إن عزوف الشباب المغربي عن الزواج ناتج عن معاناته من ضعف جنسي.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول قول السيدة المغربية في معرض ردها على سؤال عن أسباب ارتفاع نسبة العنوسة في المغرب، خاصة أنها باتت ظاهرة ملحوظة في بلاد المغرب العربي.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7370 ] نشر منذ 3 شهور
معقولة كلهم فيهم ضعف ! بلا خراط 😁😛😂.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
البديل موجود..بس آمري وتدللي
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13312 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂 اذا عرف السبب بطل العجب
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
الواحد لاصار الشي بين يدينه ومتوفر قدام عيونه
كل يوم
يطفش منه….
لكن حن علشان محرومين تلقانا على الريحة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@&&[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لا كذابه بس المغاربه يحبون اللحم الفرنسي وتاركين لحمهم المستعمل لخرفان الخليج
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
جارتي مغربيه ..اخوها جاي قبل شهرين
يشتغل حلاق .. المهم تسألني اذا يقدر
يتزوج سعوديه .. عمره قريب ثلاثين
فاقولها ليش ماتزوج هناك ؟؟
تقول مافكر جدياً الا لما جا هنه
لان هناك كل وقته مع بنات الطلعات والجلسات
وحتى النوم يعني مالين وقته البنات .
وفعلا اذا الواحد يلقى اللي يبيه بالحراام
الشيطان ينسيه لذة الحلال
ومشكلتهم حتى البنات بعضهم يبون الحررام
استغفرالله واتوب اليه .
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
محرومين من ايش !!؟
من الزنا والتعارف واللقائات وقلة الحيا
اللي يبي الحلال يعرف دروبه
اما اللي يبي الحراام يطس ما عليه حسايف .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16126 ] نشر منذ 3 شهور
يازين الطسه هناااااك🤗🤗🤗
محمد[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور
البنات سواسيا الفرق عندنا مستتره وتحافظ علي نفسها ممن شياطيين الانس وعندهم كل شي مكشوف
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
كلامك صحيح بنت الغالي الله يسترنا بستره ويحمينا بحماه ولا يبلانا يأرب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
شرهتكم الي فهم شي يومهم يتكلمون تقول ددتتسني يوم تدعس فرامل ولا فيها زيت فرامل
الزبده حلكم عندي يالمغاربة حليب النياق مع الحبه السودا بخبز بر وعسل طبيعي الصباح
والثوم مع زيت الزيتون وحلبه وزنجبيل والتمر مع السمن الأصلي وتركو اكل ذَا المطاعم ولهربرربرج والببس
والله تغدون أسرع من الضبان في المطارده
حمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ولا تزعلن حنا موجودين ..
حتا لو تبن خدمات عندنا..
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر على بنات وشباب المسلمين با الحلال ..
قولو امييييين
متابع[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
Noura[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 3 شهور
اللي كتب العنوان خطير
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
البقمي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
سوالف مع الرجال وقلت حياء وبعد تسبون في خلق الله اول شي انتم يابنت الغالي وطقتها عدلو غزلكم وطق الحنك مع الرجال ..
Ahmed[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 شهور
سخافة وقلة حياء
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10351 ] نشر منذ 3 شهور
من شافك وجهك كرهه الجنس ولا يمكن يفكر فيه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
وأنا أقووول ليش يدورون ع السعوديين ….. اذاكان مربرب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
خير يا بنت الغالي يعني هو مغربي وله ماضي اسود ويبي سعودية يتزوج وحدة من ربعه اللي يصادقهم اما كلام هالمغربية شكلها مجربة الوضع وتكلمت من واقع تجربة بس ممكن السبب بعد هو الدعارة والعلاقات المحرمة يهلك الرجال واذا جاء يتزوج لهو منهد حيله وما عاد فيه قوة
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
احلا مافي القاءات البنت الي جنب امها منحرجه وحلوه