البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة - صحيفة صدى الالكترونية

البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة
اكدت وزارة الداخلية في البحرين ، اليوم الثلاثاء ،وقوع تفجير ارهابي في سترة ،اسفر عن إصابة زوج وزوجته بإصابات بسيطة .
ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الزوج والزوجة تصادف مرورهما بالموقع.
وبينت الداخلية أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها .
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
ايران هي السبب
محمد[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور
البحرين لابد تطبق الاعدام لان الدستور بالبحرين مؤبد لا بد يتغير
المؤبد للسجين تكلف ادارة السجن ثلاث وجبات والحسابه بتحسب الين يموت
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله ربنا سلمهم