 البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة - صحيفة صدى الالكترونية

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البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة

البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة
وكالات(صدى):

اكدت وزارة الداخلية في البحرين ، اليوم الثلاثاء ،وقوع تفجير ارهابي في سترة ،اسفر عن إصابة زوج وزوجته بإصابات بسيطة .

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الزوج والزوجة تصادف مرورهما بالموقع.

وبينت الداخلية أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور

ايران هي السبب

[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور

البحرين لابد تطبق الاعدام لان الدستور بالبحرين مؤبد لا بد يتغير

المؤبد للسجين تكلف ادارة السجن ثلاث وجبات والحسابه بتحسب الين يموت

[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله ربنا سلمهم