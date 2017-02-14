البحرين.. إصابة زوجين إثر تفجير إرهابي في سترة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

اكدت وزارة الداخلية في البحرين ، اليوم الثلاثاء ،وقوع تفجير ارهابي في سترة ،اسفر عن إصابة زوج وزوجته بإصابات بسيطة .

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الزوج والزوجة تصادف مرورهما بالموقع.

وبينت الداخلية أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها .