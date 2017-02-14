نصائح تساعدك على السفر حول العالم بأقل التكاليف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يحتاج السفر إلى تخطيط مسبق، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو العمل أو الدراسة، وفي جميع الأحوال لا بد من تخصيص ميزانية مناسبة للسفر ،ويأخذ المسافر بعين الاعتبار التكاليف الباهظة للسفر، مما قد يعيق خططه ويمنعه من تحقيق هدفه.

و في السطور التالية نستعرض بعض النصائح التي تساعد أي مسافر على تخفيض تكاليف السفر :

1- استضافتك من قبل عائلة

يعمد الكثير من السياح والمسافرين إلى الإقامة مع إحدى العائلات في البلد الذي يزورونه من أجل توفير نفقات الإقامة الباهظة في الفنادق، فهذه طريقة جيدة لتوفير مبلغ كبير من المال أثناء السفر.

2- التطوع

السفر بهدف التطوع لمشروع خيري مثلاً يساعدك على الإسهام في مساعدة الآخرين، وتكون جميع احتياجاتك من سكن ومأكل ومشرب مأمنة دون إنفاقك الكثير من المال، ويمكن للمؤسسة التي تتطوع لصالحها أن تدفع مصاريف سفرك كاملة.

3- فرص العمل في مزارع حول العالم

تقدم مؤسسة (فرص العمل في المزارع حول العالم) فرصاً للعمل الزراعي، وهذا العمل غير مدفوع الأجر ولكن طعامك وشرابك ومسكنك مؤمنة من قبل هذه المؤسسة، وإن كنت ترغب بالسفر، يمكنك الاتصال بمكتب المؤسسة في البلد الذي تسعى لزيارته.

4- احجز تذكرة سفرك قبل وقت طويل من الرحلة

احجز قبل موعد سفرك بوقت طويل، فهذا يوفر عليك مالاً كثيراً، حيث أن أسعار تذاكر السفر ترتفع كلما اقترب موعد الرحلة.

5- الإقامة المؤقتة في منازل الآخرين

أصبحت هذه الطريقة شائعة في الكثير من بلدان العالم، إذ بات الكثيرون يعلنون عن إمكانية تأجير منازلهم في الإنترنت كأماكن للإقامة المؤقتة لليلة أو اثنتين، مقابل أجر مادي زهيد وهذا سيوفر الكثير من المال لمن يرغبون بالسفر.

6- استخدم وسائل النقل البطيئة

كلما سافرت بشكل بطيء كلما كانت تكلفة سفرك أقل، يمكنك أن تستبدل القطار السريع بالحافلة، ويمكنك أن تسافر بالقطار عوضاً عن الطائرة، إذ أن وسائل النقل البطيئة غالباً ما تكون أرخص كلفة.

7- سافر إلى البلدان الرخيصة

لا بد وأن تصع في الحسبان بأن تزور البلدان الرخيصة، فزيارة تايلاند لن تكلفك كما ستكلفك زيارة بريطانيا.