لجنة المسابقات ترفض طلب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة طلب نادي النصر بتقديم موعد لقاء النهضة في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر اقامته يوم 26 جماد أول.

ويأتي ذلك بعد ان تقدمت إدارة النصر بطلب لاتحاد الكرة من أجل تقديم موعد اللقاء بسبب ظروف الطيران ولكن رفضت لجنة المسابقات ذلك.

ويقام اللقاء يوم الخميس 26 جماد الاول في تمام 7:55 دقيقة وفقا لما اعلنه نادي النصر.