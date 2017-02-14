 لجنة المسابقات ترفض طلب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

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لجنة المسابقات ترفض طلب النصر

لجنة المسابقات ترفض طلب النصر
محمود أحمد(صدى):

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة طلب نادي النصر بتقديم موعد لقاء النهضة في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر اقامته يوم 26 جماد أول.
ويأتي ذلك بعد ان تقدمت إدارة النصر بطلب لاتحاد الكرة من أجل تقديم موعد اللقاء بسبب ظروف الطيران ولكن رفضت لجنة المسابقات ذلك.
ويقام اللقاء يوم الخميس 26 جماد الاول في تمام 7:55 دقيقة وفقا لما اعلنه نادي النصر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور

راح زمن الدفع الرباعي

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور

وبدا خشم بخاري هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور

بعض القرارات ليس في محلها مثل ظروف الطيران المشكله هي تقديم وليس تقديمها الى يوم اخر وهذ مايعانيه كثير من الانديه ليس النصر فقط