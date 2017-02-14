بالفيديو.. المغامسي: يحذر من تزكية النفس لما فيها من هلاك - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي أن سوء الظن بالناس في العبادات تزكية للنفس من حيث لا تشعر، وتزكية النفس هلاك،مستشهداً ببيتين للشاعر العربي المعروف، الذي كان يدعى بجميل بثينة، كان يقول في شعره:

ألا ليتَ ريعانَ الشبابِ جديدُ ودهراً تولى، يا بثينَ، يعودُ

جاهِدْ يا جميلُ، بغَزوةٍ، وأيّ جهادٍ، غيرهنّ، أريدُ

وقال المغامسي خلال محاضرته بالمسجد الذي ينفع هو الله والذي يهدي هو الله، فقد يقصر من يعظك في قوله بذنب ارتكبه، لكن ذلك لا يمنع أن تأخذ العلم وتنتفع به، وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بالقول الصالح.

وأضاف لا تجعل دينك وتقواك وخشوعك مرتبطاً بأحد مهما بلغت فصاحته وعلمه ورقته وأدبه ووعظه، وإنما علِّق قلبك بالله، وأكثر من ذكره، وأحسن إلى الخلق وتعامل مع الناس باللين، وأعظم ذلك أحسن الظن بالناس.

جاء ذلك في حديث للشيخ، بالأمس، بجامع المرصد الكبير بمحافظة المجردة.