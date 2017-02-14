الاتصالات توضح سبب انخفاض سرعات الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

الاتصالات توضح سبب انخفاض سرعات الإنترنت
اتهمت شركة الاتصالات السعودية الحالة الجوية بالتسبب في قطع كابل عام ما سبب انخفاض سرعات الإنترنت.
ووعدت شركة الاتصالات السعودية بعودة سرعة النت إلى حالتها وإصلاح الكابل في أسرع وقت.
وتشهد مناطق المملكة موجة من الطقس البارد مصحوباً بتساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق وسط تحذيرات باتباع وسائل السلامة والالتزام بالتعليمات.
محمد[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور
عذر قبيح كيف الامطار تقطع كيبل !!!
المطر ماء وليس سكين
الا ابراجكم القديمه هي السبب
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور
مهزلة ام المهازل شركة نصب للاتصالات
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
إييييييييييييييييييييييييييييييييييييه أثره من الكيابل والمطر إييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
إييييييييييييييييييييييييييييييييييييه أثره من الكيابل والمطر إييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 3 شهور
حط على الرف , شبعنا من الهرج الفاضي
زائر[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 شهور
ارفعو عليه دعوه في ﻻهاي .
Sniper[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
شركة نصب واحتيال
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليكم شركه
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
الامطار والعواصف ليست عندنا ليسلدينا مايذكر عند غيرنا واذا كانت الكيابل مقطعة لما هذا الانتظار ولماذا لم تتقطع الرسوم اومن يمكم غفور رحيم ومن يم المواطن شديد العقاب لاتعتذروا شكوانا على الله ثم على ابوفهد
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
الامطار والعواصف ليست عندنا ليس لدينا مايذكر عند غيرنا واذا كانت الكيابل مقطعة لما هذا الانتظار ولماذا لم تتقطع الرسوم اومن يمكم غفور رحيم ومن يم المواطن شديد العقاب لاتعتذروا شكوانا على الله ثم على ابوفهد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14722 ] نشر منذ 3 شهور
والله عندنا سيول وضباب. مستمر من يوم السبت ويارب لك الحمد
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا انخفضت سرعة النت بس الحمدلله رجع زي قبل
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه وانا ماغير افصل المودم وارجع اشغله 😂😂
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
الاعطال واردة وشي طبيعي ..
أبو تولين[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
والله يا فيه بلدان افقر مننا وما جاهم ضباب وامطار بس … الا فيضانات وزلازل وبراكين وغزو من كائنات فضائية وما شاء الله النت عندهم زي السكين في الحلاوة !!
نحنا البلد الوحيد اللي شركة الكهرباء والمياه والاتصالات (سوبهااااان الله ) تتفاجئ كل سنة بالأمطار وحر الصيف وزحمة الحج !!!!!
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
كلام قديييييييييييييييييييييم من سنة ماحفرو البحر أخجلوا شوي وأحترموا عقول الناس
كفايه آكاذيب وأعذار واهية أنكشفتوا وأنكشفت ألاعيبكم خلاص .
ملاحظة هـــــــــــــــــــــــــــــامة جدآ .
أنا بأعتبر كل موظف يعمل في خدمة العملاء من أكبرهم إلى أصغرهم هم شركاء في النصب والإحتيال على
المشتركين لأنه يعلم حقيقة ضعف النت وإذا أتصل المشترك يشتكي من هذا الأمر يبدأ يلف ويدور ويختلق
للمشترك الأعذار الكاذبة التي لقنتها الشركة له وشركات الإتصالات لم تجعل الإتصالات مسجلة إلا ليتأكدوا من
عدم فضح أمرهم من قبل الموظفين وليس كما يدعون من أجل تقديم خدمة أفضل بل الحقيقة هي :
من أجل تقديم كذبة وخدعة أجمل لك أيها المشترك .
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 3 شهور
نصابييييين
ابو ايمن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى ، في شركة الإتصالات stc
دول أفقر منا والأمطار عندهم على مدار العام ومع ذلك ليس لديهم مشاكل في الإتصالات والنت مثلما عندنا
ويكفي التصنيف الأخير لسرعة النت بالمملكة كان تقريبا بالمرتبة ٧٦ عالميا”
وترتيبنا بين دول الخليج الأخير ؟؟؟؟؟🙈
شركة فاشلة والبنية التحتية لديها متهالكة وسيئة جدا” وأرباحها بالمليارات
ومع ذلك خدمتها واهتماماتها بالعميل وهو الأساس ضعيفة جدا
الفسااااااااااد مستشرررررررري في كل الإتجاااااااااهااااات ،،
ابو ايمن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى ، في شركة الإتصالات stc
دول أفقر منا والأمطار عندهم على مدار العام ومع ذلك ليس لديهم مشاكل في الإتصالات والنت مثلما عندنا
ويكفي التصنيف الأخير لسرعة النت بالمملكة كان تقريبا بالمرتبة ٧٦ عالميا”
وترتيبنا بين دول الخليج الأخير ؟؟؟؟؟🙈
شركة فاشلة والبنية التحتية لديها متهالكة وسيئة جدا” وأرباحها بالمليارات
ومع ذلك خدمتها واهتماماتها بالعميل وهو الأساس ضعيفة جدا
الفسااااااااااد مستشرررررررري في كل الإتجاااااااااهااااات ،،
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم