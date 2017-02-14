الاتصالات توضح سبب انخفاض سرعات الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اتهمت شركة الاتصالات السعودية الحالة الجوية بالتسبب في قطع كابل عام ما سبب انخفاض سرعات الإنترنت.

ووعدت شركة الاتصالات السعودية بعودة سرعة النت إلى حالتها وإصلاح الكابل في أسرع وقت.

وتشهد مناطق المملكة موجة من الطقس البارد مصحوباً بتساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق وسط تحذيرات باتباع وسائل السلامة والالتزام بالتعليمات.