المرور توضح حقيقة مضاعفة المخالفات أو تبديلها مع مرور الوقت - صحيفة صدى الالكترونية

المرور توضح حقيقة مضاعفة المخالفات أو تبديلها مع مرور الوقت
أجابت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على تويتر، على تساؤل أحد المواطنين، حول مخالفة قطع إشارة المرور، وإمكانية تبديلها مع مرور الوقت.
ووجه أحد المغردين سؤالا للإدارة قال فيه “مخالفة قطع إشارة 3000 ريال، هل تتبدل مع مرور الوقت؟، وأوضحت المرور أن المخالفات المرورية لا تتضاعف، ولكن كل مخالفة لها حد أدنى وحد أعلى حسب الجدول المدونة فيه.
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
إجابة دبلوماسية من المرور خذها مني راح تتدبل أسأل مجرب
الحربي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
يعني اذا ماسدت المخالفه في الوقت المحدد تزل عليك غرامة التأخير
قال تيس قال ااحلبه هي نفسها لكن هذا تبرير
محمد[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 3 شهور
المرور يقول كلام بالاعلام عكس الواقع كل مخالفة بعد شهر اتدبل مجرب ولا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
اسواق ومحلات بدون مواقف بالدمام والثقبة والمرور يترصد بدال ماينظم
حمزه[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
خافوا الله مخالفة قطع الإشارة زادت من ٥٠٠ريال الى ٣٠٠٠ ريال وكمان تضاعف الى ٦٠٠٠ ريال اذا ماسددت خلال شهر
والله العظيم ظلم وقع على المواطنين
وشئ لايطاق ولا يحتمل !!!!
ابو هلال[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
مختلفة قطع الإشارة 3000 ريال وتدبل
وتضاعف اذا ماسددت
كم مرتب المواطن في الشهر
من وضع النظام مرتبه خمسين او ستين الف في الشهر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو هلال[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
مخالفة قطع الإشارة 3000 ريال وتدبل
وتضاعف اذا ماسددت
كم راتب المواطن البسيط في الشهر ٠
من وضع النظام مرتبه خمسين او ستين الف في الشهر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ٠
ابو زيد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
قيمة المختلفة عالية جدا لايستطيع المواطنين تحملها
وتدبيلها ظلم وحرام شرعا بحق المواطنين
مواطن مخلص[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
نرجوا ونتمنى من ولاة امرنا ومن يهمه امرنا اعادة النظر وبصفة عاجلة بقيمة مخالفة قطع الإشارة وغيره والتي لايستطيع المواطن البسيط بدفعها
وفوق طاقته ولايمكن تحملها ابدا
وكذلك تضاعف اذا ماسددت خلال شهر
والله العظيم ظلم وقع بحق المواطنين
والمقيمين في هذا البلد الامين
حسبنا الله ونعم الوكيل ٠٠
ابوزيد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا لله وانا اليه راجعون
عوضين[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
والله العظيم
قيمة المخالفة الجديدة ( ظلم )
وتدبيلها ومضاعفتها ( اظلم )
عوضين[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
ايش ذنب مواطن قطع الإشارة سهوا
وليس قصدا او بسبب خطاء غير مقصود وخلافه
متقاعد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
مواطن متقاعد راتبه ٣٠٠٠ ريال او ٤٠٠٠ ريال
ومصاريف والتزامات وقروض ودفع ايجارات
باالله يامسلمين يامسؤولين يامن يخاف الله كيف يقدر ويستطيع دفع مخالفة قيمتها كامل مرتبه الشهري !!!!
متقاعد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
لازم يعاد النظر وبصفة عاجلة في قيمة المخالفات الظالمة التي وقعت على المواطنين الذين لاحول لهم ولاقوة ٠
حسبنا الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14722 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههه
متضرر من قاطع اشاره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
بكل وقاحه يقطع الاشاره الحمراء ويجيك يقول المخالفات تدبلت عقبال توصل 10 الالف ويسجن شهر
ارواح هلكت بسبب قطع الاشاره ترى كلها مابين دقيقتين و دقيقه انتظر ما اراح ينقص من وقتك الثمين شي
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
المنتحي11[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
اول شي من حطيتوا ساهر عند الاشاره ليه شايلين العداد حتى الواحد يعرف كم باقي من الوقت حمراء خضرا ء هذي قديمه انتم تحاسبون المواطن وانتم تبون من ياحسبكم ثواني من خضرا الى حمرا سلامات لا بصراحه المرور يتلاعب بالنظام اول تحصل قدام كل اشاره عداد تعرف كم من الوقت باقي على الاشاره الحين شايلين العداد وحطين ساهر عشان يصيد المواطن الفقير المرور نظام الابتزاز هذا بيجلسلك في قبرك
من قول غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله سبحانه يقول ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون “
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
الله يبتليك بقطع اشاره عاجلا غير اجل
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
الغريب. أن المرور. أفشل. قطاع عندنا. وأكثر. تصاريح. وأكثر جباية. وللخلف سر. لا تقدم ولا تثقيف ولا فك اختناقات ولا تخفيف زحام. ولا حسنة واحده. اغلب منسوبيه بداوة. بدون تثقيف. وتعليم. واختراع. الخ. يلحقه. البلديات.
احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ياخي اش ذنب الناس الي تصدمهم وانت قاطع اشاره سهوأ؟؟ خلاص لاتقطع اشاره ومحد معطيك مخالفه انا مع القرار حق المخافات الجديد لان فيه ناس متهوره وعشان كذا لازم الدوله تكون صارمه في هالقرارات
تحياتي
احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
المخالفات
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
جملة
( بها فساد عظيم )
فسترى
أمراً
عظيم