المرور توضح حقيقة مضاعفة المخالفات أو تبديلها مع مرور الوقت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجابت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على تويتر، على تساؤل أحد المواطنين، حول مخالفة قطع إشارة المرور، وإمكانية تبديلها مع مرور الوقت.

ووجه أحد المغردين سؤالا للإدارة قال فيه “مخالفة قطع إشارة 3000 ريال، هل تتبدل مع مرور الوقت؟، وأوضحت المرور أن المخالفات المرورية لا تتضاعف، ولكن كل مخالفة لها حد أدنى وحد أعلى حسب الجدول المدونة فيه.