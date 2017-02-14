بالصور .. أمطار عسير تغلق الطرق والعقبات وتسبب عدداً من الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أمطار غزيرة تهطل على منطقة عسير منذ الصباح الباكر، وتغلق من بعد ظهر اليوم الطرق وتملأ الشوارع، فيما أغلقت إدارة مرور عسير عقبة ضلع لوجود انهيارات صخرية، وتباشر حوادث خلفت وفاة وعدد من الإصابات في عقبة شعار.

مدير مرور عسير طالب الجميع بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، ومدني عسير يباشر عدد من الحوادث واحتجازات المركبات داخل المدن وفي بعض الأودية، وأمانة عسير تستنفر جهودها لمباشرة المستنقعات وتجمعات الأمطار.

الوضع الحالي في مدينتي أبها وخميس مشيط يعكس سوء مشاريع تصريف مياه الأمطار، ويؤكد على استغلال مساحات الأودية وتضييقها مما زاد من تراكم المياه وإغلاق الطرق.