سبب غلق أعيننا أثناء القبلة - صحيفة صدى الالكترونية

سبب غلق أعيننا أثناء القبلة
يعد إغلاق العينين عند التقبيل حركة طبيعية وعفوية، مثل إغلاقها عند الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أو عند تناول طعام طيب للغاية.
ولكن هل تعرف لماذا يحدث ذلك؟ اليكم ما أثبته العلم، ونقله موقع Donna Modernar الإيطالي.
يراه البعض نتيجةً للتعرض للإحراج، أو خشيةً من التعرض لهذا الشعور عندما نقترب من وجه شخص ما، إلا إنه رد فعل تلقائي، لإفساح المجال لتركيز الإحساس أكثر على ما نقوم به.
فيما رأى العلماء أنه عند أي فعل مميز، تكون جميع حواسنا في حالة تأهب، ويريد كل منها الاستحواذ على بعض الاهتمام، لكن عند التقبيل بعيون مغلقة، يتم استبعاد بعض الحواس التي من الممكن أن تصرفنا أو تقلل تركيزنا عن القبلة نفسها.
ومن اجل الوصول إلى هذا الاستنتاج، قدم لنا علماء النفس من جامعة رويال هولواي في لندن هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة علم النفس التجريبي Journal of Experimental Psychology تحت عنوان الإدراك البشري والأداء.
وقد استنتج العلماء أنه لا يمكن للدماغ أن يتحمل الكثير من المؤثرات في نفس الوقت، مثل المؤثرات البصرية والحسية، إذ أننا عند تنفيذ إجراءين نحتاج الاستجابة إلي واحد فقط، لذلك، يكون إغماض العينين تجنباً لأي نوع من أنواع الزوائد الحسية.
وقد حللت الدراسة الإجراءات التي تجمع محفزات بصرية وحسية في نفس الوقت، من خلال قيام ستة عشر متطوعاً بتحديد بعض الحروف متوسطة الصعوبة، وفي الوقت نفسه قياس استجابتهم لمؤثرات لمسية مثل الاهتزاز.
وفقاً للنتائج، يغلب المجال البصري على حاسة اللمس، لذلك إذا كنت ترغب في التركيز على هذا الأخير، كما هو الحال في القبلة، يصبح إغلاق العين أمراً لا غنى عنه.
من جانبها، تقول إحدى الباحثات: “وجدت أبحاثنا أن المجال البصري هو الأكثر تحدياً، ويقلل من استجابة الناس للمؤثرات الحسية، وهذا ما يعني أن تغميض العين قادر على تحسين الإدراك عند اللمس، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نميل إلى القيام بذلك عند القبلة”.
ماذا عن منْ يقبل بعيون مفتوحة !
وفقاً لهذه النظرية، فإن أولئك الذين يبقون أعينهم مفتوحة أثناء القبلة ربما في ذلك الوقت يكونون متورطين، أو على الأقل لا يعتقدون أنها ضرورية، وبمعنى آخر، يعتبرون ذلك وسيلة أخرى للتماشي مع القبلة بشكل أقل حدة، ما قد يتسبب في خيبة أمل الطرف الآخر.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
😍💋💋💋👄👄👄💋💋💋
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
البوسه + الاحتضان + الجماع
كلها جميعا تجعل الطرفين يغمضون عيونهم لغرض التلذذ بهذه اللحظات ،
لان مثل هذه اللحظات لا تحتاج الى تركيز نهائيا ، تحتاج فقط لتلذذ ، لذلك يقول
الرسول اللهم صلي عليه ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) بمعنى يرتفع عنه
الإيمان في هذه اللحظات من شدّتها وضياع التركيز فيها وانعدامه نهائيا ،
يقال ان شابّا سأل عمه وكان عمه ذو عِلْم وتقوى :
ماذا افعل عند الجماع ؟؟؟؟
قاله له ( يابني ‘ اذا خلوت فإصنع ماتشاء ” يابني ، والله لو رأيت عمك وهو يجامع
زوجته لظننت انه لا يُؤْمِن بالله العظيم )
الله يكثّر في حياتي وحياتكم مثل هذه اللحظات الجميلة ولكن بالحلال
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
امين يارب الله يرزق كل من يتمنى في هالوقت الفضيل ونزول المطرر 😍😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
تعجبني حركة عضة الشفايف مع الغمزه أظن ذي اللي تدوخ الزوج 😆😍👍
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
ودي أقولك ي دانه الأشياء اللي تدوخ بس خليني ساكته أحسن،،
😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه غرومه أي والله اسكتي فكينا من المشاكل هههه 😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
محد يجهل هالامور ي دانهه 😅😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 3 شهور
صح أسوم 👍😍
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي غرام اخوتس ف الله وهم خبرتس غشيم ومقبل ع العرس بداية شهر ٧ ان شاء الله يعني قريب حيل واحتاج ثقافة من الخبرات ابيتس تضعين النقط ع الحروف وتعلميني بيني وبينتس بدون محد يدري 🙈
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ولو ب التلميح عشان صغار السن والعقل 🙊😂😂
غزاله[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 شهور
ابك ابك ابك
هههههههههههه ي وجه الله
فاقده توليب وينها🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4197 ] نشر منذ 3 شهور
حتى اللي يعطس يغمض عيونه بعض الناس وقت الجماع يغمض عيونه حتى مايشوف وجه زوجته هذا مثل الطفل اللي سيكله ضاع منه دوره وما لقاه فالليل امه وابوه دخلوا غرفة نومهم وقفلوا الباب الورع يقول لامه يمه انا عرفت اللي سرق سيكلي قالت امه منهوا قال انتي كيف اسرقه قال يوم نمتوا في غرفتكم سمعت ابوي يقول تعالي اركبي عليه تفكير ورع
وعلى فكره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
لا طلبناك ياغرام 😊😊😂لا تقولين شي الطفل مايخفى عليه شي فكيف اخونا وهم وغيره 😊😂😂😂تبون المشاكل هاهه مع الغريب الغايب الحاضر والله اعلم😊😂ولوني اختلف كثير مع بعض الالفاظ والكلمات سواء منكم اوغيركم😊 خلوها لوقتها الله يسعدكم مو امام الملاء 😊😊😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
واحد راح يخطب
جلس مع أبو العروسة وهو ياكل علك .. 👰
قال أبوها : هاذي مناسبه تاكل فيه علك ؟؟
قال : ضروري بعد السجارة
قال أبوها : ليه إنت تدخن ؟؟
قال : وقت ما أشرب ..
قال أبوها : إنت تشرب بعد ؟؟ قال : ساعات لما آجي ألعب قمار ..
قال أبوها : ليش إنت تلعب قمار ؟؟
قال : من بعد ماطلعت من السجن ..
قال أبوها : بعد انسجنت ؟؟
قال : آيوة عشان ذبحت واحد تقدمت لبنته ورفضني ..
قال أبوها: على بركة الله نقرأ💔🚶ء😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 3 شهور
😂👆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
يابنت ما للحب مبدا ودستور
إلا على وضح النقا ياشريفه
بعض الرجال أشباح ويمثّل الدور
تمسكي في عفّتك ياعفيفه👌
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه ربي يسعدك يا جنوبيه حرام ضحكت من قلبي. على مافي من تعب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂خاف يدانه ههههه اما عاد لوتصير حقيقه كان ابوها اللي بيذبحه ههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
وهم .. بخصؤص هي الامور لاتاخذها الا من رجال قريب لك
او من النت ..
صعب ان بنت بتشرح وتوصف لكك .. من الرجال مو من المرهه ☻😛😉😉
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه الله يسعدك قولي آمين 😂😘
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اسووووم انا امزح واشوى انها ماردت علي وهل تخفى هاي الأمور عن وهم 👀😁
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
😁😛 انا قصدت انو احنا النسوان غير عنكم يالرجال
في هالامور فهمت 😉
ادري ادري انك داهيه 😅😅😅😄😄
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
يعني ي وهم هونت ماعاد تبي أتحفك بخبرتي،،
😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم وقف المطر عندكم ولا لا يقولون في حيكم المنسك طفل مفقود حنا من الساعة ٩ الي الحين ولازالت تمطر غرقت الدنيا اللهم زِد وبارك نبيها تمطر الي يوم الجمعة بس ونكتفي
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
🙈🙊 تبين الصدز ي غروم والله ماهونت و ودي انتس تتحفيني وأستفيد من خبرتس و المثل يقول اسأل مجرب ولاتسأل طبيب ولكن اخاف تجيبين العيد 😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
امين 😊😊وياك دانه ربي يسعدك ❤والله وجنوبيه😊😊 يااسووم داريه ان وهم مايخفى عليه شي 😊😊هههههههه بس خفت غرومه تقول شي ههههه وننبلش😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
قحطانية ،،
هالغريب الحاضر حقير مايهمني كلامه بس ماراح أسامحه ع كلامه القذر وعند الله تجتمع الخصوم ،،
وبعدين مافيها شيء لما نتبادل الخبرات الحياتيه ونستفيد من بعض ،،
بالنسبه لي أستفيد لما اشوف أفكار وسوالف الناس ،،
اتنبه لا أشياء ما جت بتفكيري من قبل ،،
ومثل ماقالت اسوم أكيد ان وهم داهيه بس بالاول والأخير هو رجال مايعرف الا أحاسيسه ومشاعره ،،
وإلا أكيد مو سهل يعرف وش احنا البنات يهمنا ووش الأشياء اللي تعجبنا مهما كانت معرفته ،،
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
أهلااا أهلاااا بالعيد..🙉🙈🙊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
ويسعدك يا الغاليه لست محرومه😍😍😊وسلامتك من التعب كلنا تعبانين فديتك😊😊😂لكن اضحكي واستانسي 😊😊😂😂انا لو تشوفيني منتهيه تقولين اني عجوز ام 😂😂😍70بس ادرعم واسلي نفسي وابتسم رغم الضروف 😊😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
اوك انا عارفه بس انتو مافهمتوني ..
احنا غير عن الرجال في هالامور نحس غير وتعجبنا امور يمكن ماترؤق لهم هم فاهمين 😛😄
اي والله ي وهم من الصباح للمغرب وغرقت ابهااا في شبر مؤية 😂😩😩😣 انا ماني من سكان حي المنسك بس هو وااحد صغير عمره 13 توفى .. والمقيم المصري مادري شصار عليه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
انا ادري غرام فديتك لوحنا بنات وبلحالنا كان قنا مافيها شي بس شىرح للرجال وذكر الخصوصيات بعلاقه الزوج وزوجه ؟؟ ومثل بعض العبارات قسم بالله فشله تنقال ومن حريم بعد الكل هنا يتابعك مو حلو لان الكل راح ينتقدك وراح يأخذون عنك فكره سيئه لو كنتي على نيتك هذا اللي حبيت اوصله لك وليت ماتزعلين وهي مجرد نصيحه لك وانتي براحتك ❤
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي غراام انتوا كلكم محشومين من الردى … هذا سفيه وعنده تهاون في قذف أعراض المسلمين ب كلام مايقوله الا من تربى تربية الشوارع مايدري انها هذي كبيرة من الكبائر وذنبها عظيم … ولكن ماينشره عليه لأنه من بيئة تربت في وسط حاويات القمامة عزكم الله لذلك لاغرابة اذا أنتجت مثل هذه الروائح النتنه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ي غرام ابي اعرف وش تحب ماتحب الزوجة علميني واكسبي اجر اخوتس وهم لأَنِّي بعجل ب الزواج ماراح أطول واجد خلال شهر ونص او شهرين ب الكثير ماقدر اصبر اكثر من هيتس 😢
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه. اسوووووم انا شفت لتس تعليق تقولين حينا والا انا يمكن حول مدري 😁😂😂😂
جنوبيه لا انا مقصد انها تدخلنا ف الأمور العميقه لا 😳☺️
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
مستحيل أزعل قحطانية ربي يسعدك ويوفقك انت بنت مميزه بشخصيتك الطيبه الهاديه القويه ❤️
فاهمه عليك اسومي وش تقصدين بس وهم أتوقع يبي يعرف ويتطفل ع الجانب اللي يعجبنا احنا البنات ،،
عشان مايضيع وقته بالاستكشاف 😉
وتعرفين بعض البنات ماتفصح أبد عن مكنوناتها الخاصه بسهوله ،،،
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
وانت محشوم بعد😊الله يرحمه يا اسوووم ويحفظ الجميع بحفظه ويجعلها امطار خير وبركه يأرب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
ربي يسلمك يا جنوبيه والجميع. يارب.
وربي يتم لك على خير اخي وهم
الله يجعلها ا مطار خير وبركه حنا. من ثبيحة السبت. ولحد الان. والمطر. يعطى وضباب وهو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
وبعدين ايش السالفه. ما تغير عنكم. يوم القاكم متناحرين
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
☻😊 اي كود هذا قصدهه ..
اي ي وهم هو قريب يعني مننااا بس مو حيي ☺⚘
امين الله يرحمهم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسلمكم بنات ❤
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
آمين يارب واياتس والله يجزاتس خير ي المحرومة وعقبالتس
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الاسمر[ عدد التعليقات: 4397 ] نشر منذ 3 شهور
اه يالشفه ترد الروح لصار مزه
بعيد الهقاوي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولاقوة الا بالله
بعض الردود استغفر الله
قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية )
وقال تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )
صدق المثل اللي يقول ( اذا لم تستح فأصنع ماشئت )
بعيد الهقاوي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
بعض البشر يخشى عيون الناس وينسى من لا تنام عينه
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
هي الاخلاقُ تنبتُ كالنبات اذا سقيت بماء المكرماتِ
تقوم إذا تعهدها المُربي على ساق الفضيلة مُثمِرات
وتسمو للمكارم باتساقٍ كما اتسقت أنابيبُ القناة
وتنعش من صميم المجد رُوحا بازهارٍ لها متضوعات
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 3 شهور
ما صدقتم السبب الوحيد حتى لاترى سعابيل الطرف الاخر ولا تتعور عيونك اذا جاك طراق مثل فراق الوالدين
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
وهم ،،
ترا اول بوسه ماتنسي ابد عشان هيك فكر فيها من الحين وعطها اهتمامك ورومانسيتك ،،
مو بوسه دفشه كن ماعمرك شفت شفايف 😂😂
وسيطر ع حركة ايديك ماتستعجل وتلمس أشياء مالها داعي 🙈😂😂
وترا البوسه للبنت لاعطيتها وقتها تحرك كل مشاعرها ❤️
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي عيون وهم 😳😨😰
بروفيسورة غرام لدي كم هائل من الأسئلة والاستفسارات وهي كالآتي :
١) القبلة التي لن تنسى هل في شفايفها ام خديها ام رقبتها .
٢) هل القبلة الدفشه تضايقها مثلا .
٣) هل اذا لم أتمكن من السيطره ع النفس وحركة اليد وجاء العيد هل هذا يضايق الزوجة الجديدة كثيرا .
٤) ارجو توضيح النقطة الرابعة والأخيره يعني هل اطيل ب القبل (( ولا أمزمز ع الخفيف )) .
٥) في ليلة الدخلة مانصيحتك لي ك عريس فررررش مقبل خلال ايام معدودة ع هذه الليلة التاريخية الموعوده هل ادخل بها ام ينصح ان تؤجل الي اليوم الآخر او (( ي تكون ذيب امعط ي تكون دجاجة خَيْبَر ))
وشكرا جزيلا هذه المعلومات القيمة
انا يوجد لدي كم هائل جدا جدا ومخزون من الحنان والروماااااانسية المنقطعة النظير التي تنتظر اللحظات ع احر من الجمر لتفريغها
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
ابجاوب ع اسئلتك بس ترى مو مقياس يمكن اللي يناسبني مايناسب غيري ،،
١- أكيد بأول ليله ماراح تطب بشفايفك ع شفايفها مباشره ،،بعد الغزل والحكي الحلو أكيد بيكون في تقارب جسدي
فأنت وانت تلعب بشعرها الجميل بتبوسها من خدودها بوسات ناعمه وأطراف شفايفها لغاية ماتوصل لبوستك المميزة
اللي ماتنسي وانت هنا وابداعك بهالقبله ي تكون مثيره تولع مشاعرها وتستسلم لك أو تقاومك وتحاول تتهرب منك 😂
٢ – القبله الدفشه اذا انها جريئة ومتشوقه مثلك بتعجبها بس لو كانت بريئه وخجلانه راح توترها ،،وترا راح يمديك ع
الدفاشه ،،
٣- اذا تضايقت من حركة ايديك الملقوفه راح تعرف من نفسك لانها بتسير دفاعيه وبتحاول توخر عنك ، وإذا عجبها
راح تكون مسلمه لك نفسها ،،
٤- اذا سمحت لك تبوسها لاعاد توقف لين تحسها داخت وماعادت مسيطره ع نفسها ،،
٥-هالشيء بيكون حسب وضعكم ،، اذا صغيرونه وخجلانه وحسيت انك بتضايقها عطها وقتها لين تتعود عليك ،،
وانت بتكون ادرى بشخصيتها ترا في بنات يفتنون لاامهاتهم من اول ماتصحى من نومها 😂😂 وامها لو سمعت
هيك ولا هيك راح تسير سوالف 😂😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
ع فكره كانت قبلتي الاولى دفشه دفشه ومانسيتها 😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
😰😅😓👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
روزا[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 3 شهور
انتم هنا ياباردين الوجه هههههههههه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
معلومات قيمة ب النسبة لي واستفدت منها
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13320 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله والشكر يارب لاتبلانا
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لكن معقولة البنت تعلم أمها وتقول لها يمه صار هيتس وميتس 🙉😤 لاب الله الا صرنا علتس بحلوق النساوين وفضيحتنا بجلاجل
لكن ب النسبة لي للسؤال الخامس والله من سابع المستحيلات افوتها عاد خجلانه ماخجلانها ماتمشي هذي ليلة العمر ليلة يشهد لها التاريخ ي تتسجل لي فيها الإنجازات والانتصارات 😏 او انها تتسجل علي
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
☻😩
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
انت وش عليك من النساوين 😅😅😂😂
مابينقدون عليك ☻😄
خجلانها اجل … اي واضح من الحين 😅😅 الحين كلجت بالكتابه اشلون لاسؤيت كذااا 😉😅
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
ايييه ي وهم لازم تتطمن مامتها عليها انها ماطاحت بدجاجة خيبر ع قولتك 😂😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
اسومي أتوقع وهم لاجت الصدقيه وشاف البنت متوتره وخايفه ودموعها بعيونها بيحن عليها ،،
وبيخليها تنام براحتها وينسى كلام الانتصارات والانجازات 🙈😅
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه لاتدققين ي اسوووووم ماكلجت والله من الجوال التسلب مو مني الجوال آيفون ويزيد احرف من عنده ولا يغير الكلمة ميه وثمانين درجه 😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لا لا ي غرام الواجب ع العروس لا سئلتها أمها اذا زوجها ذيبان وبسطها في ليلتها تكتفي ب الابتسامة العريضه ومها تفهم واذا طلع دجاجة خَيْبَر تكتفي البنت ب التبرطم وامها تفهمها ع الطاير انا الأمور التفصيلية ماتصلح تطلع خارج نطاق الغرفة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
والله كلهم كذا ي غرام ..
ليلتها يقولون بسؤي وبفعل وشهر قبلها يقرا في النت
ويرتب في راسهه وش بيقول ووش بيسؤي
واخرتها يطيز لهاا ليلتها وينام او يكون دجاجه ع قولتهه
😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله ي غرااام معصي تمر ليلة العمر مرور الكرام ع وهيم … وماعاد فيه دموع هالحين في بنات هالوقت … الدموع والصياح والنياح والفزع هذا ع ايام الطيبين اهلنا 😁😁😭
$$$[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
يارب لاتبلانا ولا تسخط علينا يارب انحن في حرب وامطار وفتن ومصايب لا تجعلها عذاب لنا بسبب السفهاء الله يجعلنا من اهل الحياء والخلق الحسنه وتعافينا من كلام الفواحش
وحسبي الله ونعم الوكيل