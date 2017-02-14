الكرملين: استقالة مستشار ترمب شأن داخلي لأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو (صدى):

عقب الكرملين على استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باقتضاب ودون الخوض في أي تفاصيل.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب شأن داخلي أمريكي، ولقد قلنا كل شيء نريد أن نقوله.

وكان فلين استقال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعدما تبين أنه بحث العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترمب وضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن هذه المحادثات.