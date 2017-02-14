أمير الرياض يؤدى صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أدّى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي – رحمه الله -, وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدّى الصلاة معه الأمير فهد بن عبدالمحسن بن جلوي ” والد الفقيد “، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، والأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي ” أخو الفقيد “، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير عبدالله بن فيصل بن جلوي، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وابنا الفقيد ” فهد، وعبد المحسن “، وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين. ‏