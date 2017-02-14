العين الإماراتي يخطط لشراء عمر السومة بمقابل مالي مغري - صحيفة صدى الالكترونية

العين الإماراتي يخطط لشراء عمر السومة بمقابل مالي مغري
يخطط مسئولو نادي العين الإماراتي، للدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل شراء المدة المتبقيىة من عقد مهاجم وهداف الفريق عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويستعد مسئولو العين بعرض مالي مغري من أجل ضم اللاعب السوري المتألق في السنوات الأخيرة، بعد أن انضم للأهلي في مايو ٢٠١٤ قادماً من القادسية الكويتي.
وسبق للاعب أن حقق لقب هداف الدوري الدوري الكويتي بـ٢٦ هدف كما اتبعها بلقب هداف دوري عبداللطيف جميل بـ٢٢ هدف، ليكون بذلك حقق لقب الهداف في دوريين مختلفين على التوالي.
احمد الحربي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
لا اعتقد انه الرمز يسمح بخروج السومة من الاهلي مهما كانت الإغراءات .
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
العين قدم عرض للاهلي والسومه كي يحترف في الدوي الامراتي وبي سعر خيالي على حد قول ناقل الخبر . اقول للاهلي اقبل العرض والمبلغ المقدم لك وهذا عصر احتراف اكسب المال وع الاعب يذهب قبل ان تندم يوماً ما
السهل الممتنع[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
ذهبوا اللاعبين اللي كانو يلعبون لحبهم للنادي والكورة الأن يلعب للي يدفع أكثر ونصيحية يالسومة قول للأهلي والله ذل الحين ناسي