العين الإماراتي يخطط لشراء عمر السومة بمقابل مالي مغري - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

يخطط مسئولو نادي العين الإماراتي، للدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل شراء المدة المتبقيىة من عقد مهاجم وهداف الفريق عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد مسئولو العين بعرض مالي مغري من أجل ضم اللاعب السوري المتألق في السنوات الأخيرة، بعد أن انضم للأهلي في مايو ٢٠١٤ قادماً من القادسية الكويتي.

وسبق للاعب أن حقق لقب هداف الدوري الدوري الكويتي بـ٢٦ هدف كما اتبعها بلقب هداف دوري عبداللطيف جميل بـ٢٢ هدف، ليكون بذلك حقق لقب الهداف في دوريين مختلفين على التوالي.