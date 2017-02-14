خبير اقتصادي يمني يكشف تكاليف ومصادر تمويل الانقلابيين لمواجهة الحكومة الشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي اليمني، عبد الكريم العواضي، أن تكلفة حرب الانقلابيين ضد الحكومة الشرعية، تجاوزت 54 مليار دولار ” 202.5 مليار ريال سعودي ” كتكلفة مباشرة على الاقتصاد اليمني.

وأوضح، أن مؤسسات إيرانية تقف وراء تمويل الانقلابيين وتدير أموال اليمن حالياً وتجمع لهم تبرعات من عدة دول، مشددا على ضرورة مواجهة مصادر تمويل الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عبر مواجهة المؤسسات والمنظمات الإيرانية التي تدعمهم وتمدهم بالأموال، بحسب الوطن.

كما طالب بتجميد أموال البنوك والتجار الذين يتعاملون مع جماعة الحوثي، ومراقبة البضائع الواردة لليمن ومطابقتها مع الاعتمادات التي فُتحت؛ لأن هناك بضائع تأتي من دول عدة بتمويل من إيران وتصل لتجار يتبعون جماعة الحوثي ويقومون ببيعها في السوق المحلي وتسليم أموالها للحوثيين.

وبين أنه يمكن تجفيف مصادر تمويلهم عبر اتخاذ عدة إجراءات، كأن يتم إيقاف شركة الاتصالات اليمنية الحكومية التي تمد جماعة الحوثي بنحو 10 ملايين ريال سعودي يومياً بطريقة ما، وإنشاء شركة اتصالات حكومية بديلة جديدة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة.