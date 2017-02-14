رئيس الرائد يدعم التعاون: أنا وابن عمي على الغريب - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد عبد العزيز التويجري رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، عن تواجده في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله لدعم نادي التعاون الند التقليدي لهم، في مشاركته أمام لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين المقبل.

وأضاف رئيس الرائد في تصريحات إذاعية، ” سأكون أول الحاضرين لدعم التعاون في دوري أبطال آسيا ومثل ما يقول المثل أنا وولد عمي على الغريب “.

واختتم المدير الفني تصريحاته، بأن لاعب فريقه الهارب البرازيلي أدريانو ألفيس كان يريد تسلم راتب شهر يناير والهروب من النادي، مؤكدا أنهم يجهزون شكوى لحفظ حقوق النادي.