حرس الحدود يخاطب الإفتاء لوقف البحث عن معلم الشعيبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي،أنه رفعت خطاباً إلى اللجنة الدائمة للإفتاء؛ لإصدار فتوى تتعلق بإمكانية وقف البحث عن المعلم أحمد الشريف، الذي فقد في بحر الشعيبة منذ 21 يوماً، خلال خروجه في رحلة مع طلابه مضيفا أن حرس الحدود سيستمر في أعمال البحث إلى حين صدور الفتوى.

وكان المعلم الشريف قد فقد يوم 25 ربيع الآخر خلال رحلة بحرية مع طلابه، فيما ناشدت أسرته قوات حرس الحدود مواصلة عمليات البحث، بعد انتهاء الفترة المحددة لها من الجهات الرسمية أمس الإثنين.

وكان المتحدث باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس مسفر المالكي أكد أن حرس الحدود أعلن حالة الاستنفار منذ تلقيه البلاغ مساء الاثنين الموافق 25 ربيع الأول، مشيرا إلى أن فرق حرس الحدود شاركت عبر الحوامات البحرية، بينما كثفت الطائرات جولات البحث على المنطقة، فضلا عن الدوريات البحرية والبرية على الشاطئ وكذلك التواصل مع القوات في الشريط الساحلي لمسح المنطقة.