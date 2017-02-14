مقتل 60 من عناصر داعش غربي الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

لقي 60 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي مصرعهم في ضربات جوية قام بها طيران الجيش العراقي في منطقتي عين الحصان والشريعة الجنوبية غربي مدينة الموصل.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، أن الضربات الجوية أسفرت أيضا عن تدمير 15 عجلة منها مفخخة وأخرى كانت تحمل أسلحة أحادية، فضلًا عن حرق منصة لإطلاق الصواريخ ضمن المحور الغربي للمدينة.

من جهتها، قالت القيادة المركزية لقوات التحالف الدولي في بيان ” إن 15 غارة استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” في سوريا قرب مناطق البوكمال والرقة وتدمر، فيما استهدفت غارتان مواقع التنظيم الإرهابي قرب مدينة الموصل بشمال العراق.