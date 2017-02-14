تشييع جثمان شهيد الواجب جمعان هروبي - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

شيع أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان ، اليوم ، جثمان الجندي أول جمعان بن جابر هروبي أحد منسوبي القوات المسلحة, الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلون ، بجامع مراوة ، وكيل محافظ هروب محمد بن يحيى الجعفري وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

ونقل الجعفري ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم ، ثمن ذوو الشهيد الهروبي ، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.