بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

وثق 3 شباب مقطع فيديو تباهوا خلاله باصطياد ظبياً وذبحة داخل النطاق العمراني في مدينة الدمام بالشرقية.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين تداولوا مقطع الفيديو استياءهم من هذا التصرف، واعتبر البعض أن ذلك تعدٍ على ملكية الآخرين؛ لأن الظبي مادام موجوداً في النطاق العمراني، فمن المؤكد أنه هرب من صاحبه وضل طريقه فيما رأى أخرين أن ما حدث سلوك غير لائق.