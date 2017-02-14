 بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام

بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام
خالد الغامدي(صدى):

وثق 3 شباب مقطع فيديو تباهوا خلاله باصطياد ظبياً وذبحة داخل النطاق العمراني في مدينة الدمام بالشرقية.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين تداولوا مقطع الفيديو استياءهم من هذا التصرف، واعتبر البعض أن ذلك تعدٍ على ملكية الآخرين؛ لأن الظبي مادام موجوداً في النطاق العمراني، فمن المؤكد أنه هرب من صاحبه وضل طريقه فيما رأى أخرين أن ما حدث سلوك غير لائق.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههه يقول شباب هذولي حثاله والذمه واسعه

[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 3 شهور

ما لهم حق يصيدون الضبي وهم يعلمون انه شارد من حضيرة صاحبه وما فعلوه يعتبر سرقه على المكشوف ومن حق صاحبه محاكمتهم

[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 3 شهور

الحل لكل من يعتدى على العوال او الغزلان اوغيرها هو شراء 10 وعول مقابل كل وعل قام بقتله وهكذا لكل حيوان خاضع الحماية الفطرية

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

قاهركم الكلام ذا شكراً لتعليقك. تعليقك قيد المراجعة من قبل الإدارة

[ عدد التعليقات: 5315 ] نشر منذ 3 شهور

تعيش وتاخذ غيرها متقف قال من جنب القده من غير حلفان دور لمسجدك مذن مدب طول عمرك