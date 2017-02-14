بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شباب يتباهون باصطياد ظبي وذبحه بالدمام
وثق 3 شباب مقطع فيديو تباهوا خلاله باصطياد ظبياً وذبحة داخل النطاق العمراني في مدينة الدمام بالشرقية.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين تداولوا مقطع الفيديو استياءهم من هذا التصرف، واعتبر البعض أن ذلك تعدٍ على ملكية الآخرين؛ لأن الظبي مادام موجوداً في النطاق العمراني، فمن المؤكد أنه هرب من صاحبه وضل طريقه فيما رأى أخرين أن ما حدث سلوك غير لائق.
شعبلا[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه يقول شباب هذولي حثاله والذمه واسعه
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
شباب ذبحوا ظبي شي عادي لا حرام وﻻ عيب
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 3 شهور
ما لهم حق يصيدون الضبي وهم يعلمون انه شارد من حضيرة صاحبه وما فعلوه يعتبر سرقه على المكشوف ومن حق صاحبه محاكمتهم
الواقع[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 3 شهور
الحل لكل من يعتدى على العوال او الغزلان اوغيرها هو شراء 10 وعول مقابل كل وعل قام بقتله وهكذا لكل حيوان خاضع الحماية الفطرية
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
قاهركم الكلام ذا شكراً لتعليقك. تعليقك قيد المراجعة من قبل الإدارة
jamalco[ عدد التعليقات: 5315 ] نشر منذ 3 شهور
تعيش وتاخذ غيرها متقف قال من جنب القده من غير حلفان دور لمسجدك مذن مدب طول عمرك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14697 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه