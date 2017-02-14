السجن 10 أعوام لـ3 موظفين بالخطوط السعودية لتزويرهم تذاكر سفر - صحيفة صدى الالكترونية

السجن 10 أعوام لـ3 موظفين بالخطوط السعودية لتزويرهم تذاكر سفر
أيدت محكمة الاستئناف حكماً قضت به المحكمة الجزائية في مدينة الرياض، بسجن 3 موظفين يعملون في الخطوط السعودية بحائل لمدة 10 سنوات وزعت فيما بينهم، بعد إدانتهم بتزوير تذاكر سفر وبطاقات وبيعها لحسابهم .
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين تهم إرتكاب جرائم تزوير لمحررات رسمية، تتمثل في تذاكر السفر وبطاقة مراقبة المخزون وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية، وقسائم التبادل وسجلات وحواسيب الخطوط السعودية وارتكب اثنان من المدانين في القضية جريمة التزوير بإصدار 2000 تذكرة سفر وبيعها للمستفيدين منها بتخفيض 45% عن القيمة المقررة بالخطوط، والاستيلاء على المبالغ الواردة من بيعها، دون إدخالها في خزينة الخطوط.
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 3 شهور
طيب شئ طيب…
ويلقوا جزاهم بالتزوير والسرقه…..
هذولي اكلوا اذن الجمل لكن وين مكافحه الفساد عن اللي اكلوا الجمل كله…!!!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله الحرامي الصغير يحاسب ويعتقل ويسجن والحرامي الكبير اللي شفط الملايين وتسبب في كوارث راح ضحيتها الكثير من البشر والممتلكات لا يعتقل و لا يحاكم ولا يصدر بحقه قرار ايقاف او سجن او حتى محاسبه . يعني اللي يسرق شاه واحده يحاكم ويسجن ويغرم قيمتها واللي سرق جمل كبير لا احد يعترض عليه او حتى يسأله من اين لك بهذا الجمل الكبير !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
يقولون اذا حبيت تسرق أسرق جمل لانه ماحد يسألك من أين لك هذا ؟؟؟؟؟
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
تزوير وسرقات والمشكلة رجال متعلمين ويعرفون ان هذا حرام
زائر[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 3 شهور
اولا مجموع الاحكام 10 سنوات بمعني 3 سنواى كل شخص لم يتم ايضاح المبلغ المنهوب كم ؟.
Jsnnwmam[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
مانسف الميزانية الا التجار واصحاب العقارات اللي تتساجر ممتلكاتهم للحكومة بعشرة اضعاف والتعويضات شغلوا البحث ع الموظفين اللي بالاماكن الحساسة وشوفوا المستشفيات يافيها نهب ادوية وفوق ذلك دعارة السبب منها التجار ثم التجار البلا منهم سرقه في كل شي واستغلال للوظيفة وحولتوا ع اصدار كل شهر رسوم ومن الموسف المسول الذي يسرق الدولة واخر شي مايحاسب لو فيه اعدام بعد القسم الموكل اليه ماشفنا نقص بالميزانية