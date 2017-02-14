السجن 10 أعوام لـ3 موظفين بالخطوط السعودية لتزويرهم تذاكر سفر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف حكماً قضت به المحكمة الجزائية في مدينة الرياض، بسجن 3 موظفين يعملون في الخطوط السعودية بحائل لمدة 10 سنوات وزعت فيما بينهم، بعد إدانتهم بتزوير تذاكر سفر وبطاقات وبيعها لحسابهم .

وكانت المحكمة وجهت للمتهمين تهم إرتكاب جرائم تزوير لمحررات رسمية، تتمثل في تذاكر السفر وبطاقة مراقبة المخزون وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية، وقسائم التبادل وسجلات وحواسيب الخطوط السعودية وارتكب اثنان من المدانين في القضية جريمة التزوير بإصدار 2000 تذكرة سفر وبيعها للمستفيدين منها بتخفيض 45% عن القيمة المقررة بالخطوط، والاستيلاء على المبالغ الواردة من بيعها، دون إدخالها في خزينة الخطوط.