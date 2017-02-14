مقتل 3500 مسلح حوثي بينهم قيادات بارزة في ذمار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد مصدر طبي يمني بأن أكثر من 3500 مسلح حوثي قتلوا في محافظة ذمار منذ مارس عام 2015 بينهم قيادات رفيعة موضحا أن مستشفيات محافظة ذمار استقبلت أكثر من 100 جثة منذ بدء العملية العسكرية في المخا وحتى أمس الأول، مضيفا أن الميليشيات سلمت مجموعة كبيرة بينهم قيادي كبير إلى ذويهم، لاستكمال عمليات التشييع والدفن.

وأضاف أن قيادات الحوثي لا تزال تعمل بالتعاون مع وزير الأوقاف في نظام المخلوع حمود عباد، على تجنيد العشرات من الأطفال رغم الخسائر الكبيرة. حسب عكاظ

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن عشرات الجثث العائدة لانقلابيين سلمت إلى ذويهم في عدد من مديريات محافظة الحديدة، بينهم أربعة من مديرية اللحية جندتهم الميليشيات في السابق عبر قيادي موال للمخلوع يدعى محمد هزاع.