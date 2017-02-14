حساب المواطن: تسجيل المقيمين خارج المملكة لاحقا .. بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن أنه سيتم لاحقا فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل المواطنين المقيمين خارج السعودية، ليستفيدوا من البرنامج مشيرا إلى أن هناك شروطا أساسية لابد من وجودها في الشخص المتقدم للبرنامج؛ من بينها أن يكون مقيما في السعودية إقامة دائمة، وأن لا يكون سجيناً أو مقيماً إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية.

وأضاف «يحق لأرباب أسر السعوديين المقيمين في الخارج التسجيل في البرنامج إذا كانوا في الداخل حاليا، إلا أن الدعم سيقتصر فقط على أفراد أسرهم (الموجودين داخل السعودية)، فيما لا يشمل الدعم المقيمين في الخارج، الذين يمكنهم الاستفادة لاحقا من البرنامج عند عودتهم واستقرارهم داخل السعودية». حسب عكاظ

وأكد أن التسجيل في البرنامج بأنه يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه في الأول من فبراير الجاري، مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، وأنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، إذ سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

وِأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في «تويتر». ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».