بالفيديو ..زوج يختبئ داخل دب عملاق ليخيف زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..زوج يختبئ داخل دب عملاق ليخيف زوجته
وثق مقطع فيديو يرصد زوج أراد أن يخيف زوجته عن طريق اختبائه داخل دمية دب عملاق موجودة في غرفة المعيشة
وأظهر الفيديو لحظة دخول السيدة المنزل ووجدت الدب يتحرك ففزعت وأخذت طفلها وحاولت الخروج من المنزل ،وقامت بإلقاء الحذاء في وجه الدب قبل خروجها ، وتبين بعد ذلك ان زوجها يختبئ بداخلها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16098 ] نشر منذ 3 شهور
الحريم معد يخافون زي أول…
حتى الأطفال…
ولد أختي شقي طالع علي…ماينام الا بعد مايعفس الدنيا…
تقوله أمه نام ولا بتصل بأم الصبيان تجي تاخذك..
يرد عليها بقول..
يمه العبي غيرها أنتي وأم الثبيان…
الي ثجيتينا بها كل يوم😂😂😂😂😂😂😂
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه
شرير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12813 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههه حركات من زوجها بس اخرع المسكينة ههههههههههههههههههههههه