بالفيديو ..زوج يختبئ داخل دب عملاق ليخيف زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو يرصد زوج أراد أن يخيف زوجته عن طريق اختبائه داخل دمية دب عملاق موجودة في غرفة المعيشة

وأظهر الفيديو لحظة دخول السيدة المنزل ووجدت الدب يتحرك ففزعت وأخذت طفلها وحاولت الخروج من المنزل ،وقامت بإلقاء الحذاء في وجه الدب قبل خروجها ، وتبين بعد ذلك ان زوجها يختبئ بداخلها.